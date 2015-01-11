2020-08-11YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Озерская семья прошла семейный путь длиною в 60 лет Председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков поздравил озерских ветеранов - супругов Глушковых с 60-летием совместной жизни. Он навестил юбиляров у них дома и поблагодарил за сохранение семейных ценностей.

10 августа – значимая дата для Геннадия Ивановича и Тамары Петровны. В иные времена они отметили бы бриллиантовую свадьбу в широком кругу родных и друзей. В условиях ограничений по коронавирусу никаких торжеств организовывать не стали, сделали исключение лишь для одного из руководителей округа, который пришел к ним с приятной миссией.

Соблюдая все меры предосторожности, Андрей Кузнеченков вручил супругам Глушковым поздравительный адрес от себя и главы Озерского городского округа и цветы, пожелал всего наилучшего:

- Вы вместе прошли долгий и трудный, но счастливый путь. Что можно пожелать людям, которые давно разгадали секреты семейного счастья? Здоровья и долголетия, оптимизма и благополучия, заботы и внимания окружающих! Пусть ваша пара будет примером для детей и внуков, для всех молодых супругов Озерского городского округа.



Гостеприимные хозяева предложили гостю выпить чашку чаю и в ходе дружеского общения рассказали, как началась их семейная история длиною в 60 лет: они познакомились в 1955 году на танцах в клубе, в д. Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области. Дружили. Геннадия Ивановича призвали в армию, Тамара Петровна закончила учебу и уехала на Алтай. В 1960 году Геннадий Иванович приехал к ней, они поженились. 10 августа 1960 года брак Глушковых был зарегистрирован в деревне Акулова, Краюшкинского района, Алтайского края. После молодожены обосновались в нашем городе, где всю жизнь трудились (супруг – в сфере строительства, супруга – в сфере образования), здесь воспитали двоих детей – дочь и сына. Сейчас у Глушковых три внучки.

- Пообщавшись с такими людьми, понимаешь, что значит быть опорой друг другу. Любовь этих людей прошла испытание временем. А трудности лишь укрепили их светлые чувства, научили ценить каждую минуту, проведенную рядом с родным человеком. Наверное, в этом и заключается главный секрет семейного счастья.

Жизнелюбию и трудолюбию Глушковых можно только позавидовать. Много лет они всех себя отдавали работе. Сейчас вспоминают эпизоды своей трудовой биографии и хозяйничают по дому: в квартире они все делают сами - везде красота и чистота. Тамара Петровна до недавних пор много вязала, Геннадий Иванович взял на себя обязанность обеспечивать семью продуктами.

По словам супругов, они очень соскучились по детям и внукам, с которыми вот уже несколько месяцев общаются по телефону. Но вынужденная разлука не мешает чувствовать тепло и поддержку родных людей.

Из биографии:

Геннадий Иванович родился в деревне Старая Мурава Нижнеломовского района Пензенской области. Закончил сельские бухгалтерские курсы. С 1957 года по 1960 год проходил срочную службу в Озерске и остался на сверхсрочную службу. Затем закончил строительный техникум в нашем городе. С 1961 года работал в УПП ЮУУС по 1999 год, до выхода на пенсию.

Тамара Петровна родилась в селе Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области. В 1954 году поступила в Учительский институт г. Нижнего Ломова, который закончила по специальности «Учитель математики-физики» и в 1956 году в составе всей группы была направлена работать на Алтай. Заочно окончила педагогический институт. В 1960 году приехала вместе с мужем в Озерск и работала воспитателем в детском саду. В 1962 году устроилась учителем математики в школу №27, а в 1964 году открылась школа №38, в которую она перешла и проработала там до 1998 года, до выхода на пенсию.



Информация предоставлена: 10 августа – значимая дата для Геннадия Ивановича и Тамары Петровны. В иные времена они отметили бы бриллиантовую свадьбу в широком кругу родных и друзей. В условиях ограничений по коронавирусу никаких торжеств организовывать не стали, сделали исключение лишь для одного из руководителей округа, который пришел к ним с приятной миссией.Соблюдая все меры предосторожности,вручил супругам Глушковым поздравительный адрес от себя и главы Озерского городского округа и цветы, пожелал всего наилучшего:Гостеприимные хозяева предложили гостю выпить чашку чаю и в ходе дружеского общения рассказали, как началась их семейная история длиною в 60 лет: они познакомились в 1955 году на танцах в клубе, в д. Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области. Дружили. Геннадия Ивановича призвали в армию, Тамара Петровна закончила учебу и уехала на Алтай. В 1960 году Геннадий Иванович приехал к ней, они поженились. 10 августа 1960 года брак Глушковых был зарегистрирован в деревне Акулова, Краюшкинского района, Алтайского края. После молодожены обосновались в нашем городе, где всю жизнь трудились (супруг – в сфере строительства, супруга – в сфере образования), здесь воспитали двоих детей – дочь и сына. Сейчас у Глушковых три внучки.Жизнелюбию и трудолюбию Глушковых можно только позавидовать. Много лет они всех себя отдавали работе. Сейчас вспоминают эпизоды своей трудовой биографии и хозяйничают по дому: в квартире они все делают сами - везде красота и чистота. Тамара Петровна до недавних пор много вязала, Геннадий Иванович взял на себя обязанность обеспечивать семью продуктами.По словам супругов, они очень соскучились по детям и внукам, с которыми вот уже несколько месяцев общаются по телефону. Но вынужденная разлука не мешает чувствовать тепло и поддержку родных людей.родился в деревне Старая Мурава Нижнеломовского района Пензенской области. Закончил сельские бухгалтерские курсы. С 1957 года по 1960 год проходил срочную службу в Озерске и остался на сверхсрочную службу. Затем закончил строительный техникум в нашем городе. С 1961 года работал в УПП ЮУУС по 1999 год, до выхода на пенсию.родилась в селе Козлятское Нижнеломовского района Пензенской области. В 1954 году поступила в Учительский институт г. Нижнего Ломова, который закончила по специальности «Учитель математики-физики» и в 1956 году в составе всей группы была направлена работать на Алтай. Заочно окончила педагогический институт. В 1960 году приехала вместе с мужем в Озерск и работала воспитателем в детском саду. В 1962 году устроилась учителем математики в школу №27, а в 1964 году открылась школа №38, в которую она перешла и проработала там до 1998 года, до выхода на пенсию.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-11YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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