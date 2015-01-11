АНОНС НА НЕДЕЛЮ с 10 по 16 августа

Театральный август оnline с Озерским театром кукол "Золотой петушок".

10 августа, понедельник

11:00 Анонс ОНЛАЙН событий на неделю. Делаем закладку, чтобы не пропустить самое интересное!

14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА. ПРОГУЛКИ ВОВКИ ПО СОРОКОВКЕ – 11.

Гуляя по Озерску, Вовка не раз слышал "малиновый" звон. Так нежно и благозвучно звучат колокола Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня любознательный мальчик пришел к Храму поклониться и узнать историю его создания.

16:00 ВСЕ ТЕАТРЫ МИРА ДЛЯ ВАС! Расписание спектаклей, которые могут порадовать театралов.

11 августа, вторник

11:00 УРОКИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА. РАЗВИВАЕМ ПЛАСТИЧНОСТЬ. Второй урок в рубрике, которая может быть полезной не только детям, но и взрослым.

14:00 СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ. Опасные ситуации для ребенка существуют всегда, и невозможно их все предвидеть. Как обезопасить детей?

Навыки формируются, когда с ребенком говорят, но как это правильно сделать?

18:00 ВРЕМЯ РИСОВАТЬ. Эта рубрика поможет ребенку научиться рисовать, а взрослому вспомнить азы художественного творчества. Рисуйте с удовольствием.

12 августа, среда

11:00 СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР. Как смотреть спектакль? Что такое идеальный спектакль? Как поставить спектакль? На вопросы отвечают артисты, режиссеры и другие театральные деятели.

16:00 УЮТНЫЙ ВЕЧЕР.

Сборник советских поучительных мультфильмов. Смотреть их можно бесконечно. Совершите путешествие в детство!

13 августа, четверг

11:00 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Международный день левши.

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Но среди нас много тех, кто левой рукой может делать чудеса: писать красиво, вышивать, мастерить. К счастью, сейчас их не заставляют переучиваться!

16:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА

Аквагримм

Аквагрим стал довольно распространенным увлечением и для детей, и для взрослых. Делается он непосредственно на коже человека. Нужно быть уверенным, что используемые краски не нанесут вреда. Краски можно изготовить самостоятельно!

18:00 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Снеговички помогут развивать внимание. А это улучшит память и мышление. Будем тренироваться вместе с детьми. Кто найдет отличий больше?

14 августа, пятница

14:00 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ. Вовка в стиле оригами.

Премьера спектакля об Озёрске и краеведческий цикл «Прогулки Вовки по Сороковке» вдохновили Алёну Иванову на создание авторской композиции в технике оригами. Давайте познакомимся с творческим человеком.

18:00 МАГИЯ ТЕАТРА. 6 – 11 лет: полное погружение в сюжет.

Тот самый возраст, когда от игровых постановок можно переходить к спектаклям на более серьезные темы. Что может заинтересовать ребенка?

15 августа, суббота

12:00 СТАРИННЫЕ ИГРУШКИ.

Много секретов живет в старом чемодане. В нем может оказаться целый театр...

16:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА

Какое слово на букву "Ю" можно назвать театральным? Ну, конечно, юмор! Он как яркие краски окрашивает нашу жизнь, делает её более радостной и прекрасной.

16 августа, воскресенье

11:00 КУКЛЫ ДОМА. СБОРНИК 5 выпусков эксклюзивного сериала для детей и взрослых напомнят о театре кукол. Давно мы не встречались с полюбившимися героями.

16:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА

Объемные поделки из бумаги.

Забавно наблюдать, как родители, помогая детям, так увлекаются творчеством, что сами становятся детьми: будто впервые узнают, что из бумаги можно мастерить интересные поделки, красками можно сделать мир ярче, а клеем можно слепить не только бумажные детали поделки, но и пальцы.

Информация размещена:

на сайте театра кукол "Золотой петушок"

В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами!

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