«Золотой петушок» приобрёл новый автобус для гастрольной деятельности

Напомним, что второй год театр кукол «Золотой петушок» получает значительные финансовые средства в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». В рамках направления «Театры малых городов» детские театры и театры небольших городов могут укрепить свою материально-техническую базу, провести ремонт зданий, приобрести транспорт, обеспечить условия для творческой реализации своих театральных коллективов.
В прошлом году за счёт средств программы в театре кукол появились новые театральные кресла, звуковое оборудование, проектор, два проекционных экрана, были поставлены два спектакля «Румпельштильцхен» и «Маша и медведь». В этом году – автобус для гастрольной деятельности, а также планируется две постановки «Три толстяка» и «Снежная королева».
– Я считаю театр кукол достойным учреждением, очень востребованным жителями округа, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Театров такого уровня не так много не только в области, но и в стране. Мы его очень ценим, радуемся за наших маленьких зрителей, поэтому всегда помогали театру и будем помогать.
В этом году мы очень рады за коллектив театра, который получил долгожданный автобус, на котором актёры смогут больше гастролировать. Автобус безопасный и очень комфортный. В дальнейшем мы также будем включать кукольный театр во все возможные программы, поддерживать все позитивные начинания, поскольку рассчитываем на то, что он будет активно развиваться.
Подобные автобусы мы уже покупали для Озерского городского округа, в ходе эксплуатации и обслуживании они показали себя очень хорошо, но при этом они современные и выглядят очень достойно.
Как отметила директор театра кукол Юлия Клепикова, комфортабельный отечественный автобус на 24 места позволит значительно расширить возможности для гастрольной деятельности театра:
– Для нас это была несбыточная мечта. Гастролирует наш театр очень много по всей области и выезжает на фестивали в разные регионы. До сих пор мы использовали грузопассажирскую «Газель», где всего семь пассажирских мест. Каждый раз выкраивали, придумывали, как сформировать группу, чтобы все могли поместиться. Теперь, конечно, мы можем себе позволить вывозить более масштабные спектакли, больше показать, больше заработать, а актёрам будет намного комфортнее в поездках.
Кроме того, что мы серьёзно укрепили материально-техническую базу, мы очень рады тому, что за счёт средств программы можем ставить большие масштабные спектакли.
Планов у нас очень много. Мы с нетерпением ждём окончания пандемии, чтобы вернуться к гастрольной деятельности, начать новый сезон.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа