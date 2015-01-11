Учебный год в школах Челябинской области начнется традиционно 1 сентября. ОЧНО

Все школы Челябинской области приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы региона.

"Все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - цитируются в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все учебные заведения в России начнут работу в очном режиме с 1 сентября с соблюдением требований Роспотребнадзора.

По его словам, министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопросы не только эпидемиологической, но и пожарной, антитеррористической безопасности.

https://www.cheltv.ru/shkoly-1-sentyabrya/