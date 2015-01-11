Работа школ с 1 сентября. ПОДРОБНОСТИ

Все учебные заведения региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением эпидемиологических норм. Об этом заявил сегодня губернатор Алексей Текслер.

Во время своего визита в Трехгорный глава региона сообщил, что занятия в школах планируют проводить в традиционном формате, но с учетом всех рекомендаций эпидемиологов.

За каждым классом будет закреплен свой кабинет.

Перемещаться по школе дети будут только для занятий по химии, физики, музыке и информатике.

Уроки физкультуры в большинстве случаев будут проходить на улице.

Дозаторы с антисептиками в обязательном порядке должны стоять в туалетах, а также на входе в каждый кабинет.

Будет проводиться регулярная и дезинфекция в холлах и на этажах, а так же в кабинетах после каждого урока.

Кроме того, школьники и педагоги в обязательном порядке будут проходить бесконтактный термометрический контроль. Если температура окажется выше 37 градусов в школу вход будет запрещен.

Попасть в образовательные учреждения родителям можно будет только по веским причинам и по предварительному согласованию с педагогом и директором школы.

https://www.cheltv.ru/shkoly-1-sentyabrya/