В Челябинской области похолодает до +2

В предстоящие сутки погоду на Южном Урале будет определять атмосферный фронт низкого давления, также продолжится постепенное понижение ночных температур.
В четверг, 13 августа, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможны туманы.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 7-12 градусов, в горных и северных районах столбики термометров опустятся до плюс двух. Днем будет 17-22.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-2_129038.html