О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 12 августа

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом.
12 августа выявлено 2 новых случая COVID-19, пациенты госпитализированы.
С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.
Всего с 13.03.2020г. по 11.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1774 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 195 человек, контактировавших с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7699 исследований.
Обращаем внимание, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа