В Кыштыме создали настольную игру на тему истории города

Жители Южного Урала могут проголосовать за название для настольной игры, посвященной истории Кыштыма, – ее создали для популяризации туристических маршрутов, пролегающих через город.

Игра включает в себя три игровых круга и 90 карточек с вопросами о природных достопримечательностях Кыштыма, культурном и индустриальном наследии и известных личностях». – рассказали в Центре развития туризма города Кыштым.

Игровое поле и механизм игры разработал Степан Тишкин. В составлении вопросов приняли участие городские краеведы, редакция газеты «Кыштымский рабочий» и команда проекта «Бюро «Усадьба».

Проголосовать за название игры можно, пройдя по ссылке.

Кыштымский поселок Слюдорудник вошел в число экскурсионных объектов тура компании «Авиаспектр», за который можно получить кэшбэк в рамках федеральной программы. На маршрутах, ведущих через поселок, проходит маркировка и их оборудование.

В Кыштыме и его окрестностях находится множество достопримечательностей, среди которых памятник архитектуры федерального значения Белый дом – бывшая усадьба Демидовых, Сугомакская пещера, Христорождественский храм, Церковь Святого Духа, Церковь святого Николая Чудотворца, чертовы ворота и другие.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-sozdali-nastolnuyu-igru-na-temu-istorii-goroda_129081.html