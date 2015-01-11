Челябинской области расширены возможности регионального маткапитала

В Челябинской области расширены возможности применения регионального материнского капитала – теперь средства можно направить, в том числе, на приобретение садовых или огородных земельных участков и садовых домов.

«Многие южноуральские семьи с тремя и более детьми нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Только с начала текущего года областной материнский капитал получили более тысячи многодетных семей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Напомним, законом «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» установлено право на областной материнский (семейный) капитал семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области (22 166 рублей), при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. На сегодняшний день размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей.

За счет этих средств многодетные малообеспеченные семьи могут оплатить образование детей, погасить основной долг и проценты по кредитам или займам на покупку жилья или приобрести товары и услуги, предназначенные для детей-инвалидов, оплатить медицинские услуги, оказываемых как детям, так и родителям. Также средства можно направить на строительство, реконструкцию дома и подключение домовладения к коммунальным сетям.

https://dostup1.ru/finance/V-Chelyabinskoy-oblasti-rasshireny-vozmozhnosti-regionalnogo-matkapitala_129072.html