О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 13 августа

По состоянию на вечер 13 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 94 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 22 человека с COVID-19, 72 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 194 человека.



За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом.

13 августа выявлен 1 новый случай COVID-19, больной госпитализирован.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 11.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1776 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.



Под медицинским наблюдением находится 185 человек, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7799 исследований.

Обращаем внимание, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа