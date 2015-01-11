Новые скорые отправятся в горно-заводскую зону

Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел 12 новых автомашин скорой помощи. Два реанимобиля и десять скорых на платформе Ford Transit, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, отправятся в отдаленные территории Челябинской области.

«Это ценная и своевременная помощь. Челябинская область в этом году уже получила 60 автомобилей, и наш автопарк еще пополнится до конца года. Но машины, которые мы сегодня получили, тоже были очень нужны региону. Мы рады за медиков и за водителей, которые будут на них работать, а также за людей, которые будут получать своевременную медицинскую помощь. Мы благодарны Русской медной компании, которая с самого начала пандемии поддерживает Южный Урал средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, продуктовыми наборами, экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции», – отметила Ирина Текслер.[gallery]Новые машины построены на платформе Ford Transit. Они оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для оказания скорой помощи. В основном они заменят машины, которые нуждаются в обновлении. Но, к примеру, для Кыштыма это будет первый в городе современный реанимобиль. Еще один реанимобиль отправится в Коркино. Новые машины скорой медицинской помощи также поступят в Кропачево, Сим, Ашу, Юрюзань, Карабаш, Кунашак, Чесму, Варну, Долгодеревенское. Один автомобиль останется в службе скорой медицинской помощи Челябинска.«Персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надежности и оснащения зависит своевременность и качество медицинской помощи. Текущий год отчетливо показал, насколько это важно. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе», – подчеркнула председатель попечительского совета благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.На протяжении последних двух лет регион существенно обновил автопарк службы скорой медицинской помощи. В 2020 году на Южный Урал поступили 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса С. Также по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера приобретено еще 22 автомобиля класса В. До конца года ожидается поступление 17 машин скорой помощи за счет федерального бюджета. В проекте областного бюджета на 2021 год заложены средства на 35 автомобилей скорой помощи.Это не первая акция РМК по поддержке системы здравоохранения Челябинской области. Ранее в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции компания приобрела и предоставила региональному минздраву миллионы средств индивидуальной защиты для медиков и бесконтактные термометры. Кроме того, для снижения дефицита масок РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Вместе с УГМК для Челябинской и Свердловской областей были закуплены 100 импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Жители Челябинской области получили свыше 44 тысяч продуктовых наборов от благотворительного фонда РМК. Подробнее