Новые скорые отправятся в горно-заводскую зону

Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел 12 новых автомашин скорой помощи. Два реанимобиля и десять скорых на платформе Ford Transit, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, отправятся в отдаленные территории Челябинской области. «Это ценная и своевременная помощь. Челябинская область в этом году уже получила 60 автомобилей, и наш автопарк еще пополнится до конца года. Но машины, которые мы сегодня получили, тоже были очень нужны региону. Мы рады за медиков и за водителей, которые будут на них работать, а также за людей, которые будут получать своевременную медицинскую помощь. Мы благодарны Русской медной компании, которая с самого начала пандемии поддерживает Южный Урал средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, продуктовыми наборами, экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции», – отметила Ирина Текслер.
Источник: Людмила Ковалева