О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 15 августа

По состоянию на вечер 15 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 96 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 22 человека с COVID-19, 74 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 197 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 297 случаев заболевания коронавирусом.

14 августа выявлено 3 новых случая COVID-19, 1 больной госпитализирован, двое

лечатся амбулаторно.

15 августа выявлено 2 новых случая COVID-19, 1 больной госпитализирован, один

лечится амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерло: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 15.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1785 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 182 человека, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7979 исследований.

Обращаем внимание, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа