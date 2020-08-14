Блондинка в «Шоколаде», или Реновация по-озерски

Органы социальной защиты Челябинской области выявляют потребности в отдыхе и оздоровлении детей на осенний период. Речь идет о трех санаторно-курортных лагерях: «Лесная сказка» (Чебаркуль), «Металлург» (Златоуст), «Синегорье» (Миасс) и трех загородных оздоровительных лагерях: «Ильмены» (Миасс), «Лесная сказка» (Златоуст), «Карагайский» (Верхнеуральский район) Подробнее
Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев – а готовы ли они лично сделать прививку, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины от коронавируса Подробнее
Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел 12 новых автомашин скорой помощи. Два реанимобиля и десять скорых на платформе Ford Transit, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, отправятся в отдаленные территории Челябинской области. Подробнее