С понедельника ГИБДД Челябинской области займется безопасностью детей

В понедельник, 17 августа, в Челябинской области начнется профилактическая акция «Внимание – дети» – на передний план выступят проблемы обеспечения детской безопасности.

«В период мероприятия пройдут беседы с детьми по безопасности дорожного движения в школах и детских садах, инспекторы примут участие в приемке образовательных организаций к новому учебному году, проверят обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций на соответствие требованиям стандартов и норм», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки соблюдения водителями правил перевозки детей, в том числе организованной перевозки.

За 7 месяцев 2020 года в Челябинске произошло 87 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 101 ребенок получил травмы.

В 21 случае дети пострадали по собственной неосторожности из-за пренебрежения к Правилам дорожного движения.

https://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-GIBDD-Chelyabinskoy-oblasti-zaymetsya-bezopasnostyu-detey_129114.html