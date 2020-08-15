Чиновника из Снежинска будут судить за присвоение 420 тыс. рублей

Полиция Снежинска направила в суд уголовное дело на местного чиновника – его обвиняют в присвоении более 420 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, 54-летний директор одного из муниципальных бюджетных учреждений фиктивно устроил своего знакомого. При этом в зарплату нового сотрудника были включены различные надбавки, размеры которых намного превышали размер оплаты на этой должности.

«Обвиняемый уговорил своего знакомого оформить и передать ему в пользование банковскую карту, на которую впоследствии поступала заработная плата. Бывший директор трижды принимал и увольнял работника, получая при этом его зарплату за разные периоды времени. Таким способом житель Снежинска присвоил более 420 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.

В случае вынесения максимальной санкции экс-чиновник может получить 6 лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/Chinovnika-iz-Snezhinska-budut-sudit-za-prisvoenie-420-tys-rubley_129134.html