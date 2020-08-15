О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 16 августа

По состоянию на вечер 16 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 100 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 22 человека с COVID-19, 78 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 197 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 301 случай заболевания коронавирусом.

16 августа выявлено 4 новых случая COVID-19, все лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 16.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1785 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 186 человека, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 7979 исследований.

Обращаем внимание, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа