В день рождения атомной промышленности Росатом организует онлайн-концерт «Квартирник Росатома»

20 августа в 17:00 (по московскому времени) – в день рождения отечественного атомпрома – на онлайн-площадке atom75.ru состоится большой “Квартирник Росатома” для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО. В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano.

В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель РФ.

“Квартирник Росатома” станет первым крупным отраслевым событием в рамках юбилейной программы. Он посвящен главным историческим достижениям атомной промышленности. Вместе с ведущим зрители будут вспоминать, как создавался ядерный щит СССР, как строилась первая в мире АЭС, как Россия стала первой и единственной в мире страной – обладательницей атомного ледокольного флота. Во время исторической части мероприятия будут показаны кадры хроники и выступлений ветеранов отрасли. Между экскурсами в историю артисты будут исполнять всеми любимые композиции.

Квартирник в режиме онлайн – это возможность собрать вместе ветеранов и сотрудников отечественного атомпрома из разных городов и стран, в теплой атмосфере вспомнить значимые факты об истории отрасли, об отцах-основателях, которые стояли у истоков атомного проекта и мирного освоения ядерной энергии.

Атомная промышленность – это в первую очередь люди. Сотни тысяч неравнодушных, увлеченных своим делом людей, которые создавали и продолжают совершенствовать уникальную отрасль, чьими достижениями может гордиться страна.

Во время трансляции будет работать смс-чат, и каждый зритель при желании сможет поздравить коллег и всю отрасль, передать теплые слова и пожелания людям, с которыми когда-то работал или продолжает работать.