Работник «Маяка» стал лауреатом премии Законодательного Собрания области

Кандидатуру Александра Муратчина для награждения представил генеральный директор ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания региона Михаил Похлебаев. Законодательное Собрание Челябинской области является учредителем четырнадцати премий в различных отраслях. Среди награждаемых областным парламентом – работники культуры и социальной защиты, здравоохранения и образования, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, строители, дорожники и предприниматели.
Отбор кандидатов проводится с учётом конкретных заслуг претендентов и основных направлений трудовой и общественной деятельности. Награждение лауреатов премий традиционно проходило в Законодательном Собрании в торжественной обстановке, с приглашением родственников и коллег. В этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение об изменении формата вручения премий. Теперь депутаты Законодательного Собрания выезжают в муниципалитеты области и лично поздравляют каждого лауреата.
– В этом году депутат Законодательного Собрания от Озерского городского округа Михаил Похлебаев представил для награждения кандидатуру Александра Ащеряфовича Муратчина, работника градообразующего предприятия, асфальтобетонщика пятого разряда, который работает на предприятии около двадцати лет. За время работы Александр проявил себя добросовестным, исполнительным, инициативным и дисциплинированным работником, способным самостоятельно принимать решения. Он ответственно относится к порученной работе, показывает высокую интенсивность и производительность труда. Его отношение к своей работе является примером для многих коллег.
Сегодня мы вручили Александру Ащеряфовичу награду Законодательного Собрания области за добросовестный многолетний труд, – отметил депутат законодательного Собрания Челябинской области, заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Голиков.
– В настоящее время одно из приоритетных направлений развития округа– это ремонт дорог. ФГУП «ПО «Маяк» является основным подрядчиком, который обеспечивает качество и надёжность этой работы. Поэтому выбор кандидатуры для представления в Законодательное Собрание был не случаен. Александр много лет работает в дорожной группе, его руководитель точно знает, что он никогда не подведёт, выполнит всю работу ответственно, более того, его не надо контролировать, он всегда выполняет работу качественно, – подчеркнул председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков. – Для ускорения выполнения работ Александр модернизировал работу малой механизации, он является наставником для молодого поколения. За период работы простажировал восемь молодых дорожных рабочих. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа