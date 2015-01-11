Музыканты из Кыштыма запустили частушечный марафон

Известный в Кыштыме семейный дуэт Сергей и Ирина Елисеевы запустили частушечный марафон.
«Музыка в любое время поднимает настроение, а кыштымцы любят петь, поэтому мы решили запустить марафон "Пой, частушка озорная!"», – рассказал «Кыштымскому рабочему» Сергей Елисеев.
Певцы задали тему и ждут частушечных ответов от местных жителей в видеоформате. Присылать их нужно в сообщения на страницу «Народного дома» в ВК.
Важное примечание: нецензурную лексику в частушках использовать запрещено.
https://dostup1.ru/society/Muzykanty-iz-Kyshtyma-zapustili-chastushechnyy-marafon_129163.html