2020-08-18YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Жители Озерска поделились опытом благоустройства двора В ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в округе появились положительные примеры благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Жители дома на ул. Свердлова, 3 рассказали, как им удалось благоустроить свой двор.

Привлечь средства программы для благоустройства инициативной группе дома удалось дважды: в 2017 и в 2020 годах. На первом этапе благоустройства были раскрашены бетонный забор со стороны двора и дворовый фасад здания склада. Также была расчищена и отсыпана щебёнкой сама территория. Появились игровые формы, обустроена детская площадка. В этом году во дворе появились новые игровые формы для детей и подростков.

Как пояснила член Совета многоквартирного дома Надежда Лемтюгина, до участия в программе старый двор был в запущенном состоянии. Сейчас эта территория преобразилась: сюда приходят играть дети даже из соседних домов.

– В первую очередь мы стараемся следить за теми программами развития, которые предлагаются собственникам жилья администрацией округа, а также стараемся быть в курсе тех возможностей, которые существуют на сегодняшний день на разных уровнях. Стараемся принять в них участие, чтобы за счёт этих программ благоустроить наш двор, – рассказала о своем положительном опыте участия в программе Надежда.

Жители дома заботятся о том, чтобы не только благоустроить двор, но и озеленить придомовую территорию:

– Мы также поучаствовали в проекте «Зелёный город», высадили во дворе саженцы деревьев.

Участвуя в программе «Формирование комфортной городской среды» во второй раз, мы, как и другие жители города, уже знали, что программа работает, если получится попасть в программу, то, скорее всего, средства будут выделены и они позволят нам реализовать наши планы. Мы решили, что будем участвовать и во второй раз, поскольку хотим усовершенствовать то, что уже начали.

Благодаря полученному в первый раз опыту, в 2018 году инициативная группа смогла подать документы достаточно оперативно, и двор попал в десятку первых. Но в декабре 2019 года выяснилось, что надо заново актуализировать пакет документов. Работа была довольно большая, поскольку требовалось снова провести общее собрание собственников, подготовить сметы, подтвердить готовность жителей участвовать в программе, актуализировать стоимость работ.

– Работа на самом деле была серьёзная, поскольку не все были согласны с таким предложением, для кого-то это радость и счастье, а для кого-то дополнительная финансовая нагрузка, мнения, конечно, были разные. Тем не менее большая часть дома поддержала нашу инициативу.

По мнению Надежды, попасть в программу реально, но для этого нужны поддержка и понимание жителей. Кроме того, она внимательно следила за ходом реализации программы по округу, старалась быть в курсе всех событий, если возникали сбои или сложности, оперативно решала все проблемы, в том числе с подрядчиками, с управляющей организацией, ряд вопросов решали совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации. В итоге, результат того стоил:

– В ходе первого этапа благоустройства мы установили традиционные, привычные для всех игровые комплексы. В этот раз мы дополнили площадку такими элементами, которых в городе ни у кого пока нет. Например, колесо баланса, я его называю «колесо знакомства». На нём играют дети разного возраста, в ходе игры они общаются, знакомятся. Если кто-то не может на нём удержаться стоя, садится, но главное они играют все вместе.

Есть несколько игровых элементов на координацию движений, кубики скалолаза, новая песочница. Старую мы тоже оставили, только перенесли её на другое место, освободили пространство для верёвочной паутины.

Реализуя проект по благоустройству своего двора, жители дома смогли договориться с соседями из дома по ул. Свердлова, 5. В итоге на пригорке разместилась спортивная площадка, а рядом небольшой игровой уголок с горкой и качелями. Основная детская площадка расположена на ровной местности напротив дома по ул. Свердлова,3. Все эти формы образуют единый спортивно-игровой комплекс.

– Я люблю детей, у меня своих трое. Я считаю, что очень важно создать для них пространство для взаимодействия. Я хочу, чтобы, как во времена нашего детства, дети могли пойти во двор погулять. Во дворе они должны двигаться и играть в удовольствие, учиться проводить время вместе дружно и весело, без конфликтов, – подчеркнула Надежда.



Информация предоставлена: Привлечь средства программы для благоустройства инициативной группе дома удалось дважды: в 2017 и в 2020 годах. На первом этапе благоустройства были раскрашены бетонный забор со стороны двора и дворовый фасад здания склада. Также была расчищена и отсыпана щебёнкой сама территория. Появились игровые формы, обустроена детская площадка. В этом году во дворе появились новые игровые формы для детей и подростков.Как пояснила член Совета многоквартирного дома, до участия в программе старый двор был в запущенном состоянии. Сейчас эта территория преобразилась: сюда приходят играть дети даже из соседних домов.рассказала о своем положительном опыте участия в программеЖители дома заботятся о том, чтобы не только благоустроить двор, но и озеленить придомовую территорию:Благодаря полученному в первый раз опыту, в 2018 году инициативная группа смогла подать документы достаточно оперативно, и двор попал в десятку первых.Но в декабре 2019 года выяснилось, что надо заново актуализировать пакет документов. Работа была довольно большая, поскольку требовалось снова провести общее собрание собственников, подготовить сметы, подтвердить готовность жителей участвовать в программе, актуализировать стоимость работ.По мнению Надежды, попасть в программу реально, но для этого нужны поддержка и понимание жителей. Кроме того, она внимательно следила за ходом реализации программы по округу, старалась быть в курсе всех событий, если возникали сбои или сложности, оперативно решала все проблемы, в том числе с подрядчиками, с управляющей организацией, ряд вопросов решали совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации. В итоге, результат того стоил:Реализуя проект по благоустройству своего двора, жители дома смогли договориться с соседями из дома по ул. Свердлова, 5. В итоге на пригорке разместилась спортивная площадка, а рядом небольшой игровой уголок с горкой и качелями. Основная детская площадка расположена на ровной местности напротив дома по ул. Свердлова,3. Все эти формы образуют единый спортивно-игровой комплекс.подчеркнула Надежда.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-18YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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