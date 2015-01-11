В Сенате дали пояснения по детским выплатам в сентябре

В России решение по выплатам семьям с детьми в возрасте до 16 лет в сентябре будет принято после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина в Москву после поездки по Дальнему Востоку. Об этом заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Как сообщает сегодня, 18 августа, Царьград, сенатор предположил, что решение по тому, будут ли “предшкольные” выплаты или нет, скорее всего состоится. Он также подчеркнул, что это многомиллиардные затраты и таких сумм в бюджете не закладывалось. Более того, в оперативных поправках в бюджет на фоне пандемии по новой коронавирусной инфекции таких статей также не было. Поэтому он рекомендует дождаться премьер-министра.

Напомним, что в сети была создана петиция о третьих выплатах на детей в возрасте до 16 лет, которая собрала более 250 тыс. подписей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-senate-dali-poyasneniya-po-detskim-vyplatam-v-sentyabre