Осенью школьников проверят на пробелы в знаниях – Минпросвещения

Учебный процесс в школах России будет организован в очном формате – осенью учащихся проверят на пробелы в знаниях.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, 1 сентября дети придут в школу, обучение будет организовано в очном формате с учетом требований Роспотребнадзора.

Он также сообщил, что в сентябре и октябре пройдут всероссийские проверочные работы, которые «позволят выявить пробелы в знаниях у учащихся и организовать поддержку педагогов».

«Оценка знаний пройдет по федеральным заданиям в соответствии со стандартами. Оценки ставиться не будут, мы организуем адресную работу с институтами повышения квалификации, с педагогическими вузами, чтобы качество образования не снизилось», – заявил министр.

Напомним, из-за эпидемии гриппа и распространения коронавирусной инфекции школьники в Челябинской области находились на дистанционном обучении с марта-апреля.

Ранее в Минобрнауки региона сообщили, что школьные линейки в День знаний пройдут без родителей и гостей. На торжественных мероприятиях смогут присутствовать только первоклассники и выпускники. Участие родителей разрешается только вместе с первоклассниками и при условии соблюдения масочного режима. В министерстве говорят, что ориентируются на санитарные требования, где говорится о запрете проведения массовых мероприятий до конца текущего года. В настоящее время школы составляют график, по которому дети придут 1 сентября в школы.

https://dostup1.ru/society/Osenyu-shkolnikov-proveryat-na-probely-v-znaniyah--Minprosvescheniya_129181.html