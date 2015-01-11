О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 18 августа

По состоянию на вечер 18 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 82 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 14 человек с COVID-19, 68 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 218 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 304 случая заболевания коронавирусом.

18 августа новых случаев COVID-19 не выявлено.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 18.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1804 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 159 человек, контактировавших с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8093 исследования.

Обращаем внимание, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности до 23 августа. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа