Танкоград - одна из официальных площадок празднования 100-летия отечественного танкостроения

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области подвело промежуточные итоги исполнения юбилейного плана празднования 100-летия российского танкостроения. Некоторые мероприятия пришлось отменить или перенести из-за ограничений, вызванных пандемией. Но основные праздничные акции запланированы на осень.В Челябинске бОльшая часть праздничных мероприятий проходит на базе заводов «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА». На предприятиях проведены субботники, приведены в порядок места захоронения ветеранов, отреставрированы мемориальные доски, обелиски и памятники. Идёт подготовка и регистрация документов заслуженных танкостроителей, представленных к государственным, региональным и ведомственным наградам. В разных районах города размещены баннеры наружной рекламы с символикой юбилея.Один из самых интересных пунктов плана - тематическая экспозиция к 100-летию танковой отрасли России, представленная в музее трудовой и боевой славы ЧТЗ. Экскурсию по ней сопровождают рассказы о вкладе завода в Победу в Великой Отечественной войне - «Танкоград и Танкоградцы», «От Урала до Берлина танки русские идут» и «Танки и их создатели».Сейчас многие экспонаты, представляющие легендарный Танкоград, отправились в Москву на форум «Армия-2020», в рамках которого организована тематическая экспозиция «Реликвии танковых заводов». Среди них - китель и фуражка главного конструктора Танкограда, генерал-лейтенанта Николая Духова, знаменитый черный нож уральских танкистов, которых так боялись противники, и пепельница, по окружности которой идут подписи всех, кому она принадлежала. А сделана она из верхней части поршня дизельного мотора В-2, которым оснащались практически все танки Второй мировой - КВ, ИС, Т-34. Это были лучшие танковые двигатели того времени. Их создателя, знаменитого конструктора Ивана Трашутина, называли укротителем «тигров». К слову, в постоянной исторической экспозиции Музея ЧТЗ представлены самоходно-артиллерийская установка ИСУ-1521 и танки ИС-3 и Т-34-85 (на ходу).
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