Стало известно, когда в Челябинской области откроются кинотеатры

В Челябинской области разрешили посещение массовых мероприятий и рассказали, когда можно будет пойти в кино.

Так, уже со среды, 19 августа, разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора. Мероприятия разрешаются как на открытом воздухе, так и в помещениях. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции, поэтому на мероприятиях смогут присутствовать, в среднем, 30-35% от расчетной вместимости помещения или сооружения.+

Также разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.

Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования

С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов.

Напомним, всю последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Челябинской области идет на спад: регистрируется порядка 75 новых случаев ковида ежедневно, при этом выздоравливает до 200 человек в сутки. На сегодняшний день в регионе зафиксирован 13 521 случай COVID-19, 9 935 южноуральцев победили болезнь, 319 скончались, 3 225 продолжают лечение.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kogda-v-Chelyabinskoy-oblasti-otkroyutsya-kinoteatry_129257.html