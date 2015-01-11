Минэнерго планирует создание совместного с Росатомом испытательного центра

Минэнерго РФ будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с Госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра – об этом замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в ходе визита в РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск).

Делегация представителей Минэнерго, АО «Техническая инспекция ЕЭС», АО «Системный оператор ЕЭС» 19 августа побывала в Центре лазерных технологий, гости посмотрели, как работает линейный импульсный ускоритель, центры обработки данных и электрическая подстанция 110 кВ «Курчатовская».

Результаты работы ядерного центра вызвали интерес у замминистра. «Впечатлили разработки по лазерной тематике, в том числе медицинские лазеры, полупроводниковые, оптические лазеры и технологии, которые активно развиваются. Те образцы, которые собираются здесь, они на уровне и даже в чем-то превосходят мировые аналоги. Конечно же, впечатлили закрытые разработки, которые ведутся. Более того, у ядерного центра есть большие планы распространить тот потенциал, который существует в закрытой части, на гражданскую область, и это тоже вызывает восхищение», – отметил Евгений Грабчак.

Возможности РФЯЦ – ВНИИТФ в будущем будут использованы в интересах российской энергетики. По словам замминистра, как минимум по двум направлениям планируется совместная деятельность. «С точки зрения фундаментальной и прикладной науки и воздействия всевозможных явлений природного и неприродного характера на энергосистемы очень полезен и важен тот потенциал и разработки, которые ведутся институтом», – подчеркнул Евгений Грабчак.

В том числе, по его словам, заинтересовали исследования по воздействию высокочастотных излучений: «Это то направление деятельности, в которое министерство сейчас активно погружается, потому что энергосистема – это, по сути, безопасность и надежность не только конечных потребителей, но и государства и экономики в целом», – сказал замминистра.

Потенциал испытательных центров ВНИЦ и ВЭИ также может быть востребован в энергетике. «С учетом развития электротехнической промышленности и планов правительства РФ по переходу на электронную компонентную базу российского производства, по обеспечению большей защиты нашей инфраструктуры, инженерных систем необходимо возрождать испытательные центры и проводить там испытания на функциональность того оборудования, которое мы применяем в чувствительных для жизнедеятельности сферах», – подчеркнул замминистра.

Минэнерго будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с Госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра.

По словам первого заместителя директора РФЯЦ – ВНИИТФ Сергея Вампилова, в ходе встречи с заместителем министра энергетики обсуждались не только важные вопросы дальнейшего развития деятельности института в интересах российской энергетики, но и были затронуты направления совершенствования инфраструктурных систем жизнеобеспечения города и института, в том числе и системы внешнего электроснабжения.

https://dostup1.ru/economics/Minenergo-planiruet-sozdanie-sovmestnogo-s-Rosatomom-ispytatelnogo-tsentra_129256.html