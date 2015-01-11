Четыре умных решения Челябинской области поборются за звание лучшей муниципальной практики в России

Южный Урал в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий» конкурса «Лучшая муниципальная практика» представят цифровые решения из Челябинска, Кыштыма и Кременкульского сельского поселения.Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит не первый год, но номинация «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий» заявлена впервые. Для участия в данной номинации сотрудниками АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственного Мининформу Челябинской области, совместно с представителями муниципальных образований подготовлены и отправлены 3 заявки от городов Челябинск (2 заявки) и Кыштым, а также 1 заявка от Кременкульского сельского поселения.Проект, связанный с «умным освещением», представил на конкурс Челябинск. Речь идет о внедрении системы интеллектуального освещения во Дворце спорта «Юность». Благодаря проекту энергопотребление по электроэнергии снизилось более чем на 77%. Второй проект от Челябинска – это создание цифровой платформы размещения информации о нестационарных торговых объектах, например, ларьках и киосках. Решение позволило не только привести к единому стандарту внешний облик объектов, создать их цифровой реестр, но и получить оперативную аналитику по ним.Ещё один из проектов, направленных на конкурс от Челябинской области, это создание центра обработки данных на базе цифровой платформы в Кыштыме. В городе проходит цифровая трансформация во всех сферах: ЖКХ, транспорт, безопасность, освещение и других. Все это создаёт большой поток информации. Цифровая платформа помогает муниципалитету собирать и анализировать эти данные.В категории «сельские поселения» на статус лучшей муниципальной практики от нашего региона претендует решение Кременкуля по внедрению энергоэффективных технологий при организации умного уличного освещения. Оно может менять свою яркость и автоматически отключаться в зависимости от времени суток и погодных условий. Внедрение «умного освещения» позволило сократить количество ДТП и правонарушений на дорогах, а сэкономленные средства от использования энергоэффективных технологий можно перераспределить на другие нужды поселения.«В рамках конкурса заявкам от нашей области предстоит конкурировать с другими регионами России. Я уверен, что заявок будет очень много, но не смотря на это мы высоко оцениваем шансы всех наших участников и рады тому, что в списке номинантов оказался проект сельского поселения. Возможно, такие первопроходцы, как Кременкуль, замотивируют другие сельские поселения страны стремиться к цифровой трансформации», - комментирует директор АНО «Центр развития цифровых технологий» Дмитрий Козленков.Первый этап конкурса закончится уже 24 августа, а уже осенью 2020 года будут объявлены результаты и названы лучшие муниципальные практики этого года.