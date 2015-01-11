2020-08-20YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков: «Озерские школы приступят к работе в штатном режиме» Сегодня глава округа и педагогическое сообщество Озерска приняли участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания, которое прошло в дистанционном формате. Сквозным мотивом совещания стали национальные проекты, которые реализует Министерство образования и науки Челябинской области.

Перед участниками мероприятия выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поблагодарил педагогов региона за качественную и порой самоотверженную работу в период пандемии.

Губернатор озвучил основные тезисы, касающиеся начала учебного года. В своем выступлении глава региона подчеркнул, что в процессе подготовки учебных заведений к 1 сентября никакие сбои недопустимы. Алексей Текслер обратил особое внимание на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в образовательных учреждениях. Все школьники младших классов на территории области и, соответственно, Озерского городского округа будут обеспечены бесплатным горячим питанием, кроме того, продолжит работу программа «Школьное молоко», которая получила положительные отклики родителей и детей.

Евгений Щербаков после совещания также выразил признательность озерским педагогам за их работу в непростых условиях:

- В прошедшем учебном году, несмотря на объективные сложности, наши учителя постарались дать ученикам максимум возможного в условиях вынужденного дистанта, проявили понимание, терпение, вновь продемонстрировали свой высокий профессионализм. Результаты ЕГЭ подтверждают, что образование в Озерском городском округе продолжает оставаться на высоком уровне, и в этом большая заслуга педагогических коллективов школ округа. Что касается нового учебного года, озерские учреждения образования приступят к работе в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм. Школы и другие образовательные учреждения готовы к тому, чтобы начать работать в новых условиях.

По словам начальника управления образования администрации Любови Горбуновой, 1 сентября в школах округа пройдут торжественные линейки для первоклассников, на мероприятии смогут присутствовать их родители. Для остальных школьников в День знаний будут организованы праздничные классные часы в учебных кабинетах. Как отметила Любовь Горбунова, информация предоставлена на сегодняшний день. Если до 1 сентября произойдут изменения, родители и учащиеся будут незамедлительно проинформированы.

Справка управления образования по результатам ЕГЭ и окончания учебного года 2019-2020:

Для выпускников 2020 года участие в ЕГЭ стало одним из очень непростых испытаний в их взрослой жизни: окончание учебного года в формате дистанционного обучения, ожидание сроков проведения ЕГЭ, очень жаркий июль.

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в штабы ППЭ не поступило. Удаленных с экзамена в связи с нарушением Порядка проведения ЕГЭ также не было.

Хорошие результаты показали выпускники по русскому языку. Средний тестовый балл вырос почти на 3 балла и 2 выпускника (как и в прошлом году) получили максимальный балл 100.

Лучше, чем в прошлом году, результаты по литературе (2019г – средний балл 60,40; 2020 г. – средний балл 61,20).

Еще два 100-бальных результата - по химии.

Таким образом, в Озерске четыре 100-балльных результата: два по русскому языку и два по химии. Все «стобалльники» из лицея №23.

Коченкова Юлия – дважды «стобалльник»: и по русскому языку, и по химии, а также награждена медалью «За особые успехи в учении».

Всего по результатам 2019/2020 учебного года 27 выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении».

№21

№23

№24

№25

№27

№29

№32

№35

№39

№41

1

8

2

1

1

1

4

1

7

1

Если сравнивать результаты со средними баллами ЕГЭ 2020 по России (данные Рособрнадзора на сегодняшний день), то средний тестовый балл озерских выпускников по большинству предметов выше общероссийских.



Информация предоставлена: Перед участниками мероприятия выступил губернатор Челябинской области. Он поблагодарил педагогов региона за качественную и порой самоотверженную работу в период пандемии.Губернатор озвучил основные тезисы, касающиеся начала учебного года. В своем выступлении глава региона подчеркнул, что в процессе подготовки учебных заведений к 1 сентября никакие сбои недопустимы.обратил особое внимание на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер в образовательных учреждениях. Все школьники младших классов на территории области и, соответственно, Озерского городского округа будут обеспечены бесплатным горячим питанием, кроме того, продолжит работу программа «Школьное молоко», которая получила положительные отклики родителей и детей.после совещания также выразил признательность озерским педагогам за их работу в непростых условиях:По словам начальника управления образования администрации1 сентября в школах округа пройдут торжественные линейки для первоклассников, на мероприятии смогут присутствовать их родители. Для остальных школьников в День знаний будут организованы праздничные классные часы в учебных кабинетах. Как отметила, информация предоставлена на сегодняшний день. Если до 1 сентября произойдут изменения, родители и учащиеся будут незамедлительно проинформированы.Для выпускников 2020 года участие в ЕГЭ стало одним из очень непростых испытаний в их взрослой жизни: окончание учебного года в формате дистанционного обучения, ожидание сроков проведения ЕГЭ, очень жаркий июль.Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в штабы ППЭ не поступило. Удаленных с экзамена в связи с нарушением Порядка проведения ЕГЭ также не было.Хорошие результаты показали выпускники по русскому языку. Средний тестовый балл вырос почти на 3 балла и 2 выпускника (как и в прошлом году) получили максимальный балл 100.Лучше, чем в прошлом году, результаты по литературе (2019г – средний балл 60,40; 2020 г. – средний балл 61,20).Еще два 100-бальных результата - по химии.Таким образом, в Озерске четыре 100-балльных результата: два по русскому языку и два по химии. Все «стобалльники» из лицея №23.Коченкова Юлия – дважды «стобалльник»: и по русскому языку, и по химии, а также награждена медалью «За особые успехи в учении».Всего по результатам 2019/2020 учебного года 27 выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении».№21№23№24№25№27№29№32№35№39№41Если сравнивать результаты со средними баллами ЕГЭ 2020 по России (данные Рособрнадзора на сегодняшний день), то средний тестовый балл озерских выпускников по большинству предметов выше общероссийских.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-08-20YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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