Комплексные центры социального обслуживания Южного Урала приглашают посетить онлайн-мероприятия

Люди пожилого возраста могут выбрать себе занятие по душе: побывать на мастер-классе, прослушать лекцию, отправиться в путешествие или получить индивидуальную консультацию психолога. Все это можно сделать с помощью компьютера, планшета или смартфона, подключенными к сети интернет.Так сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Челябинской области помогают своим подопечным в период самоизоляции не чувствовать себя одинокими и оторванными от социума. Разнообразить досуг позволяют различные интернет-платформы, на базе которых проводятся многочисленные виртуальные мероприятия.Например, специалисты комплексного центра Тракторозаводского района города Челябинска используют программу Zoom. На сайте центра можно ознакомиться с графиком проведения мероприятий из цикла «Академия активного долголетия», скачать по ссылке программное обеспечение и прочитать, как подключиться к конференции. Комплексный центр Троицка помогает освоить «метод ромашки» на базе Skype, а центр Верхнеуральского района предлагает посетить музей Фаберже через WhatsApp.«Использование интернет-технологий значительно расширяет границы предоставления населению социальных услуг. Это накладывает на наших коллег дополнительную ответственность за качество подготовки и проведения мероприятий в дистанционном формате», - комментирует министр социальных отношений Ирина Буторина.Отметим, что до введения в области ограничительных мер многие отделения дневного пребывания комплексных центров обучали граждан старшего поколения азам компьютерной грамотности. В центре Тракторозаводского района Челябинска можно было записаться на курс «Бабушка-онлайн», в центре Советского района Челябинска освоить правила работы с текстовым редактором и социальными сетями, а в центре Калининского района города Челябинска принять участие в чемпионате по компьютерному многоборью. Сегодня полученные знания и навыки оказались востребованными, как никогда.