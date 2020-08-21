В Челябинске завершился фестиваль уличного искусства «Культурный код»

В Челябинске состоялось закрытие первого фестиваля уличного искусства «Культурный код» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три недели художниками было создано 11 муралов (больших граффити), которые украсили фасады жилых домов по улице Университетская Набережная.В церемонии закрытия приняли участие Ирина Текслер, глава города Наталья Котова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева. Они поставили символический «знак качества» фестивалю и создали на одном из фасадов общее граффити с помощью трафарета с логотипом проекта «Культурный код».«Фестиваль уличного искусства «Культурный код» очень важен для нас, вы знаете, что это была инициатива жителей Челябинской области. Мы все вместе голосовали, переживали, мы очень хотели это праздник именно в Челябинске. Художники создали одиннадцать арт-объектов, которые останутся с нами на долго. Наш Челябинск стал ярче и интересней, улица Университетская набережная преобразилась и стала настоящим музеем под открытым небом. По решению губернатора Челябинской области подобные фестивали будут проходить каждый год, мы будем приглашать художников в нашу область, чтобы ее украшать и делать ярче, потому что людям нужны новые краски», – отметила Ирина Текслер.
Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области