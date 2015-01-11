2020-08-27YEKT13:00:00 | Губерния Южноуральцам на льготную ипотеку под 6,5% выдали более 4 миллиардов рублей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Этим летом жители Челябинской области активно оформляют ипотеку по льготной ставке – не более 6,5% годовых. На сегодняшний день более 4 миллиардов рублей на покупку жилья с помощью льготной ипотеки получило более 2 340 южноуральцев. Для сравнения, двумя месяцами ранее на эти цели банки выдали жителям региона 1 миллиард 125 миллионов рублей. В Челябинской области на 27 августа 2020 года уже принято 9 556 заявок от желающих оформить льготную ипотеку. Из них одобрено 6 415 заявок. С начала действия программы (апрель 2020 года) 2 341 южноуралец уже получил ипотеку под 6,5% годовых на сумму 4 миллиарда 38 миллионов 90 тысяч рублей. Такие данные приводит АО «Дом.РФ».Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. При этом договор ипотеки нужно заключить до 1 ноября 2020 года. Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита.Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). Выбор у желающих купить квартиру в новостройке будет: в регионе в 2020 году планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.Для желающих воспользоваться льготной ипотекой по ставке 6,5% годовых улучшили условия программы. Первоначальный взнос за квартиру в новостройке правительство РФ снизило с 20 до 15 процентов.Программа льготной ипотеки стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с пандемией. Максимальный уровень займа в Челябинской области был увеличен с 3 до 6 миллионов рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.Справочно:Всего по всем регионам России подано более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5%. Более 130 тысяч человек уже получили к настоящему моменту кредитов на 360 млрд рублей. По числу выданных кредитов по льготной ипотеке Челябинская область занимает 15 место среди 85 субъектов РФ. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЭтим летом жители Челябинской области активно оформляют ипотеку по льготной ставке – не более 6,5% годовых. На сегодняшний день более 4 миллиардов рублей на покупку жилья с помощью льготной ипотеки получило более 2 340 южноуральцев. Для сравнения, двумя месяцами ранее на эти цели банки выдали жителям региона 1 миллиард 125 миллионов рублей. В Челябинской области на 27 августа 2020 года уже принято 9 556 заявок от желающих оформить льготную ипотеку. Из них одобрено 6 415 заявок. С начала действия программы (апрель 2020 года) 2 341 южноуралец уже получил ипотеку под 6,5% годовых на сумму 4 миллиарда 38 миллионов 90 тысяч рублей. Такие данные приводит АО «Дом.РФ».Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. При этом договор ипотеки нужно заключить до 1 ноября 2020 года. Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита.Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). Выбор у желающих купить квартиру в новостройке будет: в регионе в 2020 году планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.Для желающих воспользоваться льготной ипотекой по ставке 6,5% годовых улучшили условия программы. Первоначальный взнос за квартиру в новостройке правительство РФ снизило с 20 до 15 процентов.Программа льготной ипотеки стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с пандемией. Максимальный уровень займа в Челябинской области был увеличен с 3 до 6 миллионов рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.Всего по всем регионам России подано более 500 тыс. заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5%. Более 130 тысяч человек уже получили к настоящему моменту кредитов на 360 млрд рублей. По числу выданных кредитов по льготной ипотеке Челябинская область занимает 15 место среди 85 субъектов РФ. AzAzA 2020-08-27YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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