2020-08-27YEKT13:00:00 | Губерния Ирина Гехт: Образовательные организации региона готовы к новому учебному году Источник: Дмитрий Куткин









Сегодня первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт посетила МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №104 города Челябинска» и проверила готовность школы к новому учебному году. Ранее родители 29 учеников 11 класса этого образовательного учреждения пожаловались на нехватку учебников. Их дети обучаются не по стандарту, а по старой программе, им требуются учебники 1998-2000 годов, которых в необходимом объеме у школы не оказалось. Недостающую часть передали СОШ из городского обменного фонда. На сегодня все ученики школы №104 Челябинска обеспечены учебниками.Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в четверг, 27 августа, проверила готовность школы №104 к 1 сентября. Накануне родители одиннадцатиклассников филиала этого общеобразовательного учреждения пожаловались на то, что в библиотеке учреждения не хватило нескольких комплектов учебников для их детей. На сегодня проблема решена. Причину инцидента объяснила руководитель учреждения Ольга Петрова. «К сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда педагог не научен выстраивать отношения с родителями в социальных сетях. Данный вопрос не был обговорен ни с руководством учреждения, ни с обменным фондом, – поясняет директор школы № 104 Ольга Петрова. – В основном здании проблем с учебниками нет вообще. Кроме того, есть межрайонный и межгородской обменный фонд, и мы делимся учебниками с другими школами, если их не хватает, естественно, передача юридически оформляется. Непонимание возникло в нашем филиале из-за того, что 11 класс обучается по федеральному компоненту образовательного стандарта (завершает прежнюю программу, не перешел на федеральный образовательный стандарт), и они пользуются учебниками выпуска 1998-2000 годов. Этих учебников в основном здании нет, но они есть в других зданиях».Как выяснилось, не хватило нескольких учебников. Потребности школы были удовлетворены при обращении в городской обменный фонд. В настоящее время все обучающиеся школы № 104 в полном объеме обеспечены учебниками.Ирина Гехт проверила наличие учебных материалов и отметила, что сегодня ситуация по обеспеченности учебными пособиями в регионе улучшилась по сравнению с предыдущими годами: «Если вспомнить, еще несколько лет назад у нас было большое количество жалоб от родителей на нехватку учебников и необходимость их покупать, сегодня нареканий практически нет. Сегодняшний случай, скорее всего, некое недоразумение, нежели какая-то проблема, недопонимание педагога, эмоции родителей – все это привело к информационному выплеску, хотя на самом деле здесь наложились несколько обстоятельств – это изменение программ, недопонимание классного руководителя, который находился все это время на дистантном режиме работы. Проблема сейчас разрешена. Весь 11 класс (29 человек) будет обеспечен необходимыми учебниками».







Источник: Дмитрий КуткинСегодня первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт посетила МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №104 города Челябинска» и проверила готовность школы к новому учебному году. Ранее родители 29 учеников 11 класса этого образовательного учреждения пожаловались на нехватку учебников. Их дети обучаются не по стандарту, а по старой программе, им требуются учебники 1998-2000 годов, которых в необходимом объеме у школы не оказалось. Недостающую часть передали СОШ из городского обменного фонда. На сегодня все ученики школы №104 Челябинска обеспечены учебниками.Первый заместитель губернаторав четверг, 27 августа, проверила готовность школы №104 к 1 сентября. Накануне родители одиннадцатиклассников филиала этого общеобразовательного учреждения пожаловались на то, что в библиотеке учреждения не хватило нескольких комплектов учебников для их детей. На сегодня проблема решена. Причину инцидента объяснила руководитель учреждения. «К сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда педагог не научен выстраивать отношения с родителями в социальных сетях. Данный вопрос не был обговорен ни с руководством учреждения, ни с обменным фондом, – поясняет директор школы № 104 Ольга Петрова. – В основном здании проблем с учебниками нет вообще. Кроме того, есть межрайонный и межгородской обменный фонд, и мы делимся учебниками с другими школами, если их не хватает, естественно, передача юридически оформляется. Непонимание возникло в нашем филиале из-за того, что 11 класс обучается по федеральному компоненту образовательного стандарта (завершает прежнюю программу, не перешел на федеральный образовательный стандарт), и они пользуются учебниками выпуска 1998-2000 годов. Этих учебников в основном здании нет, но они есть в других зданиях».Как выяснилось, не хватило нескольких учебников. Потребности школы были удовлетворены при обращении в городской обменный фонд. В настоящее время все обучающиеся школы № 104 в полном объеме обеспечены учебниками.Ирина Гехт проверила наличие учебных материалов и отметила, что сегодня ситуация по обеспеченности учебными пособиями в регионе улучшилась по сравнению с предыдущими годами: «Если вспомнить, еще несколько лет назад у нас было большое количество жалоб от родителей на нехватку учебников и необходимость их покупать, сегодня нареканий практически нет. Сегодняшний случай, скорее всего, некое недоразумение, нежели какая-то проблема, недопонимание педагога, эмоции родителей – все это привело к информационному выплеску, хотя на самом деле здесь наложились несколько обстоятельств – это изменение программ, недопонимание классного руководителя, который находился все это время на дистантном режиме работы. Проблема сейчас разрешена. Весь 11 класс (29 человек) будет обеспечен необходимыми учебниками». Источник: Дмитрий Куткин AzAzA 2020-08-27YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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