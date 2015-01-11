2020-08-28YEKT08:00:00 | Губерния Еще одно предприятие получило финансовую поддержку «Территории Бизнеса» Источник: «Промтехэмаль»









Компания «Промтехэмаль» получила кредит в объеме 2,5 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовые средства понадобились предприятию для создания уникального производства.Производственные мощности предприятия находятся в селе Еманжелинка. На данный момент компания поставляет свою продукцию в различные регионы РФ.Одним из направлений ее работы является организация производства плавки технических фритт, для чего ведётся монтаж плавильной печи. Оборудование разработано по уникальной технологии, аналогов в России на данный момент нет.Однако для реализации этого производства компании понадобился дополнительный капитал. Руководство предприятия обратилось за государственной поддержкой.«С этой компанией «Территория Бизнеса» сотрудничает не первый год: предприятие уже обращалось за поддержкой по линии микрофинансирования и безукоризненно выполнило все свои обязательства. Поэтому, когда компании понадобились финансовые средства на новый проект, мы приняли положительное решение. Мы уверены, что его реализация поможет «Промтехэмаль» выйти на новый уровень развития, достичь новых высот», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Запустить производство компания планирует в конце этого года. Также предприятие развивает и другие проекты.«В сотрудничестве с «Территорией Бизнеса» нам нравятся несколько моментов: специалисты заинтересованы в успехе сделки, все заявки рассматриваются в оперативном порядке, комфортные условия получения займов. Именно поэтому наше предприятие пользовалось этой поддержкой несколько раз и не исключено, что прибегнет еще», – прокомментировал Сергей Дудкин, директор компании.В настоящий момент в «Территории Бизнеса» действуют 8 программ микрофинансирования, которые разработаны с учетом особенностей бизнеса клиента. Процентная ставка варьируется от 1% годовых до учетной ставки. Максимальная сумма заемных средств – 5 млн рублей.За более подробной информацией по продуктам микрофинансирования можно обратиться по телефону 8 (351) 214-06-00Работа «Территории Бизнеса» реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: «Промтехэмаль»Компания «Промтехэмаль» получила кредит в объеме 2,5 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовые средства понадобились предприятию для создания уникального производства.Производственные мощности предприятия находятся в селе Еманжелинка. На данный момент компания поставляет свою продукцию в различные регионы РФ.Одним из направлений ее работы является организация производства плавки технических фритт, для чего ведётся монтаж плавильной печи. Оборудование разработано по уникальной технологии, аналогов в России на данный момент нет.Однако для реализации этого производства компании понадобился дополнительный капитал. Руководство предприятия обратилось за государственной поддержкой.«С этой компанией «Территория Бизнеса» сотрудничает не первый год: предприятие уже обращалось за поддержкой по линии микрофинансирования и безукоризненно выполнило все свои обязательства. Поэтому, когда компании понадобились финансовые средства на новый проект, мы приняли положительное решение. Мы уверены, что его реализация поможет «Промтехэмаль» выйти на новый уровень развития, достичь новых высот», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Запустить производство компания планирует в конце этого года. Также предприятие развивает и другие проекты.«В сотрудничестве с «Территорией Бизнеса» нам нравятся несколько моментов: специалисты заинтересованы в успехе сделки, все заявки рассматриваются в оперативном порядке, комфортные условия получения займов. Именно поэтому наше предприятие пользовалось этой поддержкой несколько раз и не исключено, что прибегнет еще», – прокомментировал, директор компании.В настоящий момент в «Территории Бизнеса» действуют 8 программ микрофинансирования, которые разработаны с учетом особенностей бизнеса клиента. Процентная ставка варьируется от 1% годовых до учетной ставки. Максимальная сумма заемных средств – 5 млн рублей.За более подробной информацией по продуктам микрофинансирования можно обратиться по телефону 8 (351) 214-06-00Работа «Территории Бизнеса» реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2020-08-28YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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