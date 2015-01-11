Семь представителей Челябинской области поборются за победу в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020»

6 и 7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России 2020».Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего в суперфинале примут участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии.В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.«ТОП-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» распределились следующим образом: Москва – 62 человека, Санкт-Петербург – 31, Свердловская область – 14, Ставропольский край – 14, Краснодарский край – 11, Новосибирская область – 10, Приморский край и Ростовская область по 9 участников, по 7 конкурсантов от Челябинской и Московской областей, Республик Дагестан и Татарстан, по 6 суперфиналистов из Хабаровского края, Амурской области, Томской области, Красноярского края, Тюменской области и Республики Башкортостан»,– уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.Всего из 233 тысяч участников третьего сезона по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышло 300 участников из 54 регионов России. Челябинскую область представят 7 участников. Это Анатолий Ерёмин (Челябинск), Юлия Зубова (Сатка), Виталий Литке (Челябинск), Александр Пахоруков (Челябинск), Дмитрий Федоров (Челябинск), Татьяна Шашлова (Челябинск)и финалист специализации «Здравоохранение» – Антон Наставнюк (Магнитогорск).
Источник: Россия – страна возможностей