На Южном Урале проходит областной фестиваль граффити

Именитые художники со всей России принимают участие в проходящем в эти дни областном фестивале граффити.Уже готов мурал в Златоусте. Над его созданием трудился наш земляк, художник Тимур Браззил. Помимо Златоуста, арт-объекты появятся в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Бакале.«Отбор участников проходил исключительно по присланным эскизам художников, – рассказал об областном фестивале его директор Антон Мосеев, – некоторые эскизы имеют прямую привязку к месту их создания. Так, например, в Миассе, появится мурал с лодкой на озере, в Магнитогорске один из рисунков будет посвящен присвоению городу звания трудовой доблести».Здания для муралов выбирались совместно с главами муниципалитетов.В Челябинске на днях завершился международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Красочные граффити появились на фасадах домов, расположенных на улице Университетская Набережная. Областной фестиваль граффити стал логичным продолжением.