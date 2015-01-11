На Южном Урале проходит областной фестиваль граффити

Транспортное обслуживание по маршруту Озерск – Челябинск на сегодняшний день осуществляет ООО «Планер». В связи со сменой перевозчика изменился адрес пункта продажи билетов и пункт отправления автобуса Подробнее
31 августа 2020 года, около 07 часов 06 минут, на Озерском шоссе - 44, водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем марки Датсун, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автобусу марки Хундай Аэро Сити 540 и совершил столкновение с ним Подробнее
Именитые художники со всей России принимают участие в проходящем в эти дни областном фестивале граффити.Уже готов мурал в Златоусте. Над его созданием трудился наш земляк, художник Тимур Браззил. Помимо Златоуста, арт-объекты появятся в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Бакале.«Отбор участников проходил исключительно по присланным эскизам художников, – рассказал об областном фестивале его директор Антон Мосеев, – некоторые эскизы имеют прямую привязку к месту их создания. Так, например, в Миассе, появится мурал с лодкой на озере, в Магнитогорске один из рисунков будет посвящен присвоению городу звания трудовой доблести».Здания для муралов выбирались совместно с главами муниципалитетов.В Челябинске на днях завершился международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Красочные граффити появились на фасадах домов, расположенных на улице Университетская Набережная. Областной фестиваль граффити стал логичным продолжением.