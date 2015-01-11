Южноуральце приглашают принять участие во Всероссийском фестивале «День матери»

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» проводят Всероссийский фестиваль «День матери». Южноуральцев приглашаю принять участие в конкурсах, посвященных материнству.Фестиваль проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создание социальных лифтов и предоставление равных возможностей для всех детей из многодетных семей России. В рамках фестиваля проходят три Всероссийских конкурса:«Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха». Всероссийский конкурс «Мамина мечта»: 1. Место проведение конкурса: социальные сети Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube.Поставьте хэштег #Моямамамечтает, чтобы ваш пост попал во внимание конкурсной комиссии! 2. В конкурсе оцениваются фото и видеоматериалы на тему «О чем мечтает моя мама». Присоединяйтесь к конкурсу в социальных сетях! Выложите свою работу в любую социальную сеть. После чего все работы будут собраны под кэштегом #Моямамамечтает и определим победителя. Всероссийский конкурс «Мама - хранитель семейных традиций»: 1. Место проведения конкурса: haps://хп----etbdeabvzgddiЫc191wa.xn–plai/тата 2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мама - хранитель семейных традиций», удивительные истории про создаваемые бесценные семейные традиции. Всероссийский конкурс «История успеха»: 1. Место проведения конкурса: haps://хп----etbdeabvzgddiЫc191wa.xn–plai/тата2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мамина история успеха», в которых раскрываются истории достижений многодетных матерей. В 2020 году грандиозный концерт соберет под своим крылом талантливых детей из больших российских семей со всех федеральных округов России, которые выступят совместно с известными эстрадными исполнителями, многие из которых сами многодетные родители, либо воспитывались в дружных многодетных семьях. Концерт фестиваля «День матери» — мероприятие федерального значения, призванное показать колоссальный творческий потенциал, красоту и уникальность каждой многодетный семьи России. Финальный концерт фестиваля будет транслироваться на федеральном телеканале при поддержке национального спутникового телеоператора «Триколор». Этапы и сроки проведения фестиваля: 30 сентября 2020 года – окончание приема заявок.15 октября 2020 года – объявление победителей конкурсов.9 ноября 2020 года – финальный концерт фестиваля.29 ноября 2020 года – телевизионная трансляция финального концерта фестиваля.