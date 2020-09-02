2020-09-02YEKT10:00:00 | Губерния Из Петербурга с любовью: виртуальный концертный зал в Южноуральске открыла «Классика на Дворцовой» Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Администрация города Южноуральска и компания «Ростелеком» подарили горожанам возможность побывать на уникальном музыкальном шоу «Классика на Дворцовой», которое ранее было доступно только жителям Петербурга. Показать южноуральцам эксклюзивный контент на огромном экране стало возможным благодаря открытию в городе виртуального концертного зала. По уровню оснащения он стал единственным для Челябинской области и третьим в России. «Благодаря национальному проекту «Культура» в Южноуральске реализован проект «Виртуальный концертный зал» вместимостью более 400 мест. Новейшее современное LED оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверена, что южноуральцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки. Приятно, что открыл эту плеяду эксклюзивный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с удивительной атмосферой музыкального Петербурга», – отметила начальник управления культуры и туризма, спорта и физической культуры администрации Южноуральского городского округа Евгения Орликова.Торжественная презентация виртуального концертного зала состоялась в «Городском Доме культуры». «Классика на Дворцовой» – уникальное шоу классического искусства, аналогов которому нет в России. На протяжении семи лет концерт остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году концерт состоялся в онлайн-формате. На открытии виртуального концертного зала для жителей Южноуральска прозвучали шедевры мировой оперы в исполнении ведущих солистов оперных театров России: заслуженной артистки России, народной артистки Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероники Джиоевой, звезд Мариинского театра Алексея Маркова, Александра Трофимова, Оксаны Шиловой, Елены Стихиной, Екатерины Сергеевой, Юлии Маточкиной, Ольги Пудовой и солиста Московского театра «Новая Опера» Георгия Васильева. В музыкальную программу вечера вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.«Южноуральск стал первым городом Челябинской области, получившим возможность оценить качество и уровень гала-концерта «Классики на Дворцовой».Из ежегодного массового мероприятия в Петербурге гала-концерт переродился в онлайн-проект, который мы можем дарить людям каждого города», – добавил Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.Это же шоу покажут в виртуальном концертном зале Сатки, открытие которого запланировано на 18 сентября.Благодаря нацпроекту «Культура» и его составляющей «Цифровая культура» по всей России появится 500 виртуальных концертных залов. Они позволят транслировать в высоком качестве музыкальные представления, проходящие на центральных концертных площадках России, как в прямом эфире, так и в записи. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Администрация города Южноуральска и компания «Ростелеком» подарили горожанам возможность побывать на уникальном музыкальном шоу «Классика на Дворцовой», которое ранее было доступно только жителям Петербурга. Показать южноуральцам эксклюзивный контент на огромном экране стало возможным благодаря открытию в городе виртуального концертного зала. По уровню оснащения он стал единственным для Челябинской области и третьим в России. «Благодаря национальному проекту «Культура» в Южноуральске реализован проект «Виртуальный концертный зал» вместимостью более 400 мест. Новейшее современное LED оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверена, что южноуральцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки. Приятно, что открыл эту плеяду эксклюзивный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с удивительной атмосферой музыкального Петербурга», – отметила начальник управления культуры и туризма, спорта и физической культуры администрации Южноуральского городского округаТоржественная презентация виртуального концертного зала состоялась в «Городском Доме культуры». «Классика на Дворцовой» – уникальное шоу классического искусства, аналогов которому нет в России. На протяжении семи лет концерт остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году концерт состоялся в онлайн-формате. На открытии виртуального концертного зала для жителей Южноуральска прозвучали шедевры мировой оперы в исполнении ведущих солистов оперных театров России: заслуженной артистки России, народной артистки Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероники Джиоевой, звезд Мариинского театра Алексея Маркова, Александра Трофимова, Оксаны Шиловой, Елены Стихиной, Екатерины Сергеевой, Юлии Маточкиной, Ольги Пудовой и солиста Московского театра «Новая Опера» Георгия Васильева. В музыкальную программу вечера вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.«Южноуральск стал первым городом Челябинской области, получившим возможность оценить качество и уровень гала-концерта «Классики на Дворцовой».Из ежегодного массового мероприятия в Петербурге гала-концерт переродился в онлайн-проект, который мы можем дарить людям каждого города», – добавил Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»Это же шоу покажут в виртуальном концертном зале Сатки, открытие которого запланировано на 18 сентября.Благодаря нацпроекту «Культура» и его составляющей «Цифровая культура» по всей России появится 500 виртуальных концертных залов. Они позволят транслировать в высоком качестве музыкальные представления, проходящие на центральных концертных площадках России, как в прямом эфире, так и в записи. AzAzA 2020-09-02YEKT10:00:00 Нашли ошибку? 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