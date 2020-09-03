Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг

УПФР в городе Озерске Челябинской области сообщает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, не позднее 30 сентября 2020 года должны определиться с выбором: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Тем же льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.

Напомним, что федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. В состав НСУ входят три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путёвок занимается фонд социального страхования.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например - бесплатные лекарства, её стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении – ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

По заявлениям, принятым до 1 октября, изменение формы получения социальных услуг (деньгами или в виде льготы) произойдет с 1 января следующего года.

Обратиться в управление ПФР с заявлением можно в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, а также через МФЦ и лично в клиентскую службу управления ПФР в городе Озерске.

Обращаем внимание, что прием граждан в клиентской службе управления ПФР в городе Озерске Челябинской области в период режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией ведется только по предварительной записи. На прием можно записаться на сайте es.pfrf.ru. , или по телефонам управления ПФР в городе Озерске 8(35130) 5-69-52, 5-61-86, 5-91-71.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44158/