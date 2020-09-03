Полпред Николай Цуканов вручил магнитогорцу Владимиру Плешивцеву госнаграду

Сегодня полномочный представитель Президента Николай Цуканов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил государственные награды жителям Уральского федерального округа. В их числе нагревальщик металла (старший) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Владимир Михайлович Плешивцев. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в Екатеринбурге, в полпредстве. Владимир Михайлович Плешивцев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственные награды также получили 14 жителей Уральского федерального округа.