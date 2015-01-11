2020-09-04YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Озерск и «Маяк» помнят героя 3 сентября в Озерске состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию бюста Героя Советского Союза Александра Борисовича Логинова. Бюст установили на стеле в сквере, носящем его имя.

Шесть лет назад в сквере был установлен памятный знак – стела с надписью. Проект «Вечная память Герою войны» был разработан Советом ветеранов Озерского городского округа и Советом ветеранов ФГУП «ПО «Маяк», но стела без бюста Героя не давала полного представления о его личности.

В 2020 году Совет ветеранов округа направил свой проект для участия в конкурсе социально-значимых проектов, который проводил ФГУП «ПО «Маяк». В номинации «Патриотическое воспитание» проект «Помнит Героя «Маяк» и Озерск» по установке бюста на стеле Герою Советского Союза А.Б. Логинову был признан победителем.

В открытии памятника приняли участие глава округа Евгений Щербаков, депутат Законодательного собрания Челябинской области, директор градообразующего предприятия Михаил Похлебаев, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» Максим Чубенко, председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, командир Озерской дивизии войск Национальной гвардии Андрей Никул.

Евгений Щербаков:

- Сегодня значимая дата и важное событие – открытие бюста нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Борисовича. Известная истина: люди живы, пока жива память о них. Память о нашем легендарном земляке будет в наших сердцах вечно. Он является для ныне живущих примером, человеком, совершившим на подвиг ради своей Родины, и благодаря таким людям мы сегодня живем под мирным небом. Низкий поклон героям!

- Поздравляю всех с радостным и значимым событием! В этом месте любит бывать молодежь, сюда жители города приходят в День Победы. Теперь оно одушевлено образом воина, героя. Долгое время здесь была стела, но памятника, конечно, не хватало. Сейчас молодое поколение будет чаще вспоминать подвиг героев войны, - сказал Михаил Похлебаев.

Автор и идейный вдохновитель проекта Иван Иванович Гашев:

- Сегодняшнее открытие памятника Александру Борисовичу Логинову –наглядное подтверждение того, что мы с вами помним и чтим своего героя, настоящего гражданина и патриота своей страны. Знаменательно, что увековечение памяти героя проходит в год 75-летия Великой Победы, в день окончания Второй мировой войны и в юбилейную дату атомной промышленности. Выражаю глубокую благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта. Это крайне важно и для нас, ныне живущих, и для наших потомков.

О своем легендарном прадедушке присутствующим рассказал учащийся лицея № 23 Михаил Закаляпин, а невестка Александра Борисовича, Галина Логинова не могла сдержать радостных эмоций:

- Это событие для нашей семьи очень важно. Это наша мечта, которая благодаря Совету ветеранов и производственному объединению «Маяк» осуществилась. Вся наша семья безмерно благодарна создателям памятника и тем, кто помог воплотить образ Александра Борисовича. Он словно живой здесь!

Мероприятие было подготовлено коллективом парка культуры и отдыха, в нем приняли участие оркестр Озерской дивизии, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ.

-Сквер имени Героя Советского Союза находится недалеко от здания института. Сейчас мы здесь видим много молодежи, которая пришла сюда по зову сердца. Ребята знают нашу историю, они знают, кто такой А. Б.Логинов, и его визуальное воплощение – замечательный проект. Это наша память, наше уважение участникам страшной войны, - уверен председатель Объединенного совета обучающихся и ОТИ НИЯУ МИФИ, член Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Николай Елисеев.

Справочно : 5-6 февраля 1945 г. гвардии сержант, командир артиллерийского орудия А .Б. Логинов, в боях на подступах к Кёнигсбергу со своим расчетом подбил 6 вражеских танков, самоходное орудие «Фердинанд», тем самым помог штурмовой группе полка овладеть важным опорным пунктом противника. 8 апреля 1945 г. он первым на вражеском плоту переправился на северный берег реки Прегель и огнем своего орудия уничтожил 16 огневых точек противника, что позволило пехоте осуществить форсирование реки.

За образцовое выполнение заданий командования, проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант А.Б. Логинов Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза. За воинские заслуги он награжден орденом Славы III степени, дважды орденом Отечественной войны I степени. А.Б. Логинов – участник Парада Победы.

С 1950 года по 1992 год А. Б. Логинов проживал в г. Озерске, 27 лет работал на химическом комбинате «Маяк», имеет награды за добросовестный труд, принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Более полная биография А. Б. Логинова

Фото Владимира Беляева.























































Информация предоставлена: Шесть лет назад в сквере был установлен памятный знак – стела с надписью. Проект «Вечная память Герою войны» был разработан Советом ветеранов Озерского городского округа и Советом ветеранов ФГУП «ПО «Маяк», но стела без бюста Героя не давала полного представления о его личности.В 2020 году Совет ветеранов округа направил свой проект для участия в конкурсе социально-значимых проектов, который проводил ФГУП «ПО «Маяк». В номинации «Патриотическое воспитание» проект «Помнит Героя «Маяк» и Озерск» по установке бюста на стеле Герою Советского Союза А.Б. Логинову был признан победителем.В открытии памятника приняли участие глава округадепутат Законодательного собрания Челябинской области, директор градообразующего предприятия, председатель Совета ветеранов округапредседатель профсоюзного комитета ПО «Маяк», председатель Совета ветеранов ПО «Маяк», командир Озерской дивизии войск Национальной гвардии- Поздравляю всех с радостным и значимым событием! В этом месте любит бывать молодежь, сюда жители города приходят в День Победы. Теперь оно одушевлено образом воина, героя. Долгое время здесь была стела, но памятника, конечно, не хватало. Сейчас молодое поколение будет чаще вспоминать подвиг героев войны, - сказалАвтор и идейный вдохновитель проектаО своем легендарном прадедушке присутствующим рассказал учащийся лицея № 23, а невестка Александра Борисовича,не могла сдержать радостных эмоций:Мероприятие было подготовлено коллективом парка культуры и отдыха, в нем приняли участие оркестр Озерской дивизии, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ.- уверен председатель Объединенного совета обучающихся и ОТИ НИЯУ МИФИ, член Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов: 5-6 февраля 1945 г. гвардии сержант, командир артиллерийского орудия А .Б. Логинов, в боях на подступах к Кёнигсбергу со своим расчетом подбил 6 вражеских танков, самоходное орудие «Фердинанд», тем самым помог штурмовой группе полка овладеть важным опорным пунктом противника. 8 апреля 1945 г. он первым на вражеском плоту переправился на северный берег реки Прегель и огнем своего орудия уничтожил 16 огневых точек противника, что позволило пехоте осуществить форсирование реки.За образцовое выполнение заданий командования, проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант А.Б. Логинов Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза. За воинские заслуги он награжден орденом Славы III степени, дважды орденом Отечественной войны I степени. А.Б. Логинов – участник Парада Победы.С 1950 года по 1992 год А. Б. Логинов проживал в г. Озерске, 27 лет работал на химическом комбинате «Маяк», имеет награды за добросовестный труд, принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-04YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: 7 декабря — день рождения А. Б. Логинова, Героя Советского Союза, ветерана ...

Дневник социальных проектов — сентябрь

Стела Героя

Озерск ожидает открытие памятника Герою Советского Союза

Корректировка социальных проектов во благо городу {comments_news}