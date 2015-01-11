Озерчане приняли участие во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России»

3 и 4 сентября сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» совместно с волонтерами «Смик», учениками МБОУ СОШ № 38 и воспитанниками КВПК «Пластун» приняли участие в акции «Вода России».

Совместными усилиями была убрана береговые полоса озера Иртяш по ул. Набережная и берег водоема от школы № 33 до ДОЛ «Отважных».

Работа шла слаженно и оказалась особенно интересна тем, что инспектор группы профилактики пожаров СПСЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» Эмиль Сибагатуллин рассказал ребятам об опасности пожаров, причинах их возникновения. Он отметил, что важно воспитывать в себе любовь к своему дому, учиться соблюдать правила, и очень важно поддерживать порядок:

- Конечно, мы не сможем в одночасье решить глобальные экологические проблемы, но в наших с вами силах сделать наш мир хоть немного лучше. Самый первый шаг – научить себя не бросать мусор вне мест, специально отведенных для этого. Именно эта маленькая привычка - большое дело для окружающей среды. Мусор на берегах водоемов и в лесных массивах является первоочередной причиной пожаров, которые вредят нашей природе.

Специалисты отдела охраны окружающей среды отмечают, что постепенно все больше людей осознают важность решения экологических вопросов.

- Важно понимать, что мусор нужно не только собирать, но и своевременно вывозить. В этом нам всегда помогает ООО ТК «Чистый город». Директор Бурунов Дмитрий Александрович поддерживает стремление сделать город чище и каждый раз, когда проводится акция, направляет сотрудников для обеспечения вывоза собранного мусора.

Администрация выражает благодарность всем участникам акции за активную социальную позицию.

Муниципальные экологи приглашают неравнодушных жителей и молодежь принимать участие в эко-акциях, по всем вопросам можно обращаться по телефону: 2-37-02.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44223/