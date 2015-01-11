Известному озерскому параспортсмену Спартаку Гайсину вручена премия Законодательного Собрания Челябинской области

Диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение Спартак Гайсин получил из рук председателя комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Константина Захарова. Парламентарий от всей души поздравил озерчанина с важным в его жизни событием:
- Спартак, вы являетесь примером не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех остальных своих земляков: как надо любить жизнь и вести здоровый образ жизни. Вам за это большое спасибо! Примите награду с огромным уважением с нашей стороны и оставайтесь и впредь таким же светлым, упорным и сильным человеком.
Стоит отметить, премия Законодательного собрания Челябинской области вручается уже более 15 лет подряд по инициативе депутатов партии "Единая Россия". На церемонии награждения Спартак Гайсин признался, что с самого детства мечтает выступить на паралимпийских играх.
- Я обязан побеждать, потому что за мной тянуться дети, которых я тренирую. Они видят мои физические недостатки и мое чемпионство и понимают, что все возможно, что надо много трудиться для достижения цели.
Константин Захаров напомнил, что премия Законодательного Собрания Челябинской области в сфере физкультурно-спортивного движения инвалидов ежегодно присуждается 30 жителям Южного Урала за активное участие в работе общественных организаций инвалидов по пропаганде здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов, участие в спортивных соревнованиях инвалидов.
Из характеристики: Гайсин Спартак Рамильевич родился и вырос в поселке Метлино Озерского городского округа. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису, призёр областных, всероссийских и международных соревнований. В копилке спортсмена более 80 медалей и кубков.
Спартак – призер всероссийских и областных соревнований, в 2009 году он выступал в Иордании, где занял 3-е место. Также Гайсин С. Р. Является официальным представителем Челябинской области по силовым видам спорта. Воспитал спортсменов, призёров городских соревнований по силовым видам спорта.
В течение 12 лет работал педагогом в тренажёрном зале пос. Метлино. В настоящее время трудится инструктором в МУ «Комплексный центр социальной защиты населения», где характеризуется как квалифицированный тренер, внимательный и чуткий к проблемам пожилого населения.
Спартак Рамильевич лидер движения инваспорта в Озерском городском округе.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа