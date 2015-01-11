Челябинка Татьяна Шашлова стала финалисткой конкурса «Лидеры России»

Суперфинал третьего сезона конкурса «Лидеры России» прошел в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске с 6 по 8 сентября. Победителями стали 106 конкурсантов. «Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране», – обратился к победителям президент России Владимир Путин во время видеоконференции. – Конкурс проводится три года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев».По его словам, конкурс открывает участникам новые возможности для роста и расширения профессиональных горизонтов, позволяет находить применение их способностям. Обращаясь к победителям конкурса, Владимир Путин отметил их высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно и сообща. Победа в таком соревновании, отметил глава государства, это большой личный успех и вклад в будущее страны.На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тысячи 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. По итогам регионального полуфинала победителем суперфинала конкурса «Лидеры России» стала Татьяна Шашлова из Челябинска (Радар Эдвертйзинг, CEO).В течение двух дней суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России 2020» участники решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и встречах с наставниками и партнерами проекта. В первый день суперфинала состоялись оценочные мероприятия. Во второй день перед конкурсантами выступил Председатель Правительства РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса Валентина Матвиенко и Помощник Президента Российской Федерации, наставник конкурса Андрей Фурсенко обратились к участникам в формате онлайн в ходе прямых включений. В рамках суперфинала прошли: лекция Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», наставника конкурса Алексея Лихачева, сессия в формате «вопрос-ответ» Министра здравоохранения Российской Федерации, наставника специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Михаила Мурашко, а также дискуссионная панель губернаторов, в которой приняли участие наставники конкурса: глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Самарской области Дмитрий Азаров.Гостями суперфинала стали наставники конкурса и специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии», среди которых Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, Президент Российской академии наук Александр Сергеев, Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, член правления – заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Павел Колобков, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательных центров «Талант и успех» и «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, основатель и генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин, Президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, Председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов и другие.Сегодня состолся заключительный день суперфинала конкурса «Лидеры России», в рамках которого прошли еще несколько встреч с наставниками конкурса – с мэром Москвы Сергеем Собяниным, Президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.