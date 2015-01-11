Сотрудники ОНК Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подвели итоги ОПМ «Мак-2020»

На территории Озерского городского округа сотрудниками полиции было организовано проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

Так, в ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков установлен мужчина 1975 года рождения, который сбывал наркотическое средство для дальнейшей продажи. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что его покупателем оказался житель Озерска 1976 года рождения, занимающейся сбытом наркотического вещества. В отношении задержанного возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Во втором этапе мероприятия сотрудниками ОНК при содействии силовых структур Озерского городского округа была выявлена женщина 1981 года рождения, занимающаяся сбытом героина, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. В отношении нее следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено 4 уголовных дела, из них 2 уголовных дела по ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 2 уголовных дела по ч.2 ст.288 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция Озерска напоминает гражданам о том, что согласно статье 231 УК Российской Федерации незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до трехсот тысяч рублей), исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов можно сообщить в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу г. Озерск пр.Ленина, 43 или по телефонам: +7 (35130) 2-50-85 или 02, 102, 112.