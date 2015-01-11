ГИБДД напоминает о правилах перевозки детей!

Госавтоинспекция Озерска напоминает!

Новая редакция Правил дорожного движения Российской Федерации предусматривает правила для перевозки детей разных возрастов:

Перевозка детей до 7 лет.

Если ребенок младше 7 лет едет в автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности или система ISOFIX, то такой ребенок должен находиться в детском кресле (или детском удерживающем устройстве, в соответствии с ростом и весом).

Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно). "Включительно" - означает, что в разряд взрослых ребенок вступит, только когда ему исполнится 12 лет.

Если ребенок от 7 до 11 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля, оборудованного ремнями безопасности или системой ISOFIX, то он должен находиться в детском кресле или в другом удерживающем устройстве (в соответствии с ростом и весом).

Если ребенок от 7 до 11 лет едет на заднем сиденье легкового автомобиля или в кабине грузовика, то он должен, либо находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнут ремнем безопасности без кресла.