В Озерске выступила команда проекта «10 песен атомных городов»

Напомним, что проект живёт уже четыре года. Его автор Тимур Ведерников со сцены поблагодарил ГК «Росатом» за успешное сотрудничество, за возможность реализовать много творческих идей.
В самом начале проект был задуман, чтобы сплотить жителей городов Росатома. В итоге результат превзошёл все ожидания. Проект стал очень популярным, у него появились свои зрители, много поклонников, которые следят за его судьбой в социальных сетях. Сегодня трудно представить культурное пространство атомных городов без этого песенного марафона.
– Впервые за много лет существования атомной отрасли мы показали, что в этих городах работают не только серьёзные предприятия, но и то, что здесь живут открытые, безумно талантливые, красивые люди, – подчеркнул Тимур Ведерников. – Жители страны «Росатом» встречают нас очень здорово, на наших концертах люди все вместе поют, всё проходит позитивно.
Озерская аудитория не стала исключением, озерчане с удовольствием подпевали любимым песням, в том числе «Этот мир придуман не нами», «В горнице моей светло», «Ветер перемен», «Песня бременских музыкантов». Любимые хиты всех поколений исполнили певцы и музыканты из разных закрытых городов – Сарова, Железногорска, Новоуральска. Кроме того, по замыслу организаторов в каждом городе вместе с гастролирующей командой на сцену выходят и местные солисты. В Озерске к музыкантам присоединились Дмитрий Черепенин и Дмитрий Капин.
– Концерт потрясающий, эмоции зашкаливают. Я безумно рад, что принял участие в проекте и концерте, команда Тимура Ведерникова замечательная. Для меня это опыт хороший, петь с живыми музыкантами, а главное, те песни, в которых есть музыка и красивый текст. От души рад за всех участников, я сам мечтаю войти в концертирующий состав по атомным городам, надеюсь, что мне улыбнется удача! Все прошло, как на одном дыхании. Приятно, что после волны пандемии состоялся этот музыкальный вечер, – поделился своими впечатлениями Дмитрий Черепенин.
– Я попал в проект в прошлом году, сегодня буду впервые выступать вместе с участниками на сцене. Обстановка хорошая тёплая, мне нравится. Исполняются песни всем знакомые, они столько лет живут, я думаю, они спеты душой, – рассказал об участии в проекте Дмитрий Капин.
Время концерта пролетело незаметно, зрители были в приподнятом настроении, встретили много знакомых, послушали любимые песни в хорошем исполнении, провели этот вечер вместе с детьми, в компании своих родных и близких, получили новые эмоции. Все присутствующие отдохнули душой, произошла своего рода «перезарядка». Сегодня участники проекта продолжили свой концертный тур, ведь их уже ждут зрители других атомных городов.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа