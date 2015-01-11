Разработками челябинских школьников планируют оснастить экспериментальную школу на Южном Урале

С 11 сентября по 30 ноября в Челябинск приезжает ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». На главной аллее ЦПКиО им. Юрия Гагарина вы сможете не только посмотреть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов Подробнее