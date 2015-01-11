Разработками челябинских школьников планируют оснастить экспериментальную школу на Южном Урале

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт с руководителем Регионального центра технического творчества Владиславом Халамовым и директором челябинского технопарка Иваном Шмидтом обсудили перспективы внедрения разработок учеников областного кванторума на реальное производство.В Кванториуме Ирине Гехт показали целый ряд перспективных проектов. Они были разработаны школьниками в этом году и уже сейчас на них поступают заказы от предприятий. Автоматизированная система, сортирующая твердые бытовые отходы, самолет-беспилотник для картографирования местности, «умный» обруч, не просто считающий количество оборотов и калорий, а выстраивающий индивидуальный график и ритм тренировок, «экзоскелет».«Задача власти – переломить тенденцию, когда дети идут получать высшее образование, но по невостребованной специальности, отказываясь от среднего, но востребованного и приносящего доход. Объединить усилия образования и бизнеса. Смоделировать так, чтобы у воспитанников технопарков и средних специальных учебных заведений всегда были заказы от предприятий. Сами предприятия видели здесь своих потенциальных сотрудников, а ребята смотрели, как на заводах и фабриках внедряются их разработки», – подчеркнула Ирина Гехт.
Источник: медиа-служба Регионального центра технического творчества