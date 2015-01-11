Челябинские школьник сняли фильм «Наш легендарный Танкоград»

С 11 сентября по 30 ноября в Челябинск приезжает ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». На главной аллее ЦПКиО им. Юрия Гагарина вы сможете не только посмотреть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов Подробнее
Дети, обучающиеся в творческого объединения «Доброе кино» города Челябинска, который возглавляет Ольга Борисовна Малахова, вернулись из Москвы, где 4-7 сентября проходили съемки героев – известных в России людей, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Челябинске. Проект реализуется в рамках празднования 75-й годовщины Победы, сообщает с региональная общественная организация «Челябинцы».Ребята из детской киностудии «Доброе кино» из Челябинска провели в Москве несколько дней, за это время они встретились с легендарными личностями, интервью с которыми вошли в их фильм «Наш легендарный Танкоград». Именно в Москве они снимали героев – известных людей, которые в годы войны были в Челябинске, и их по праву можно называть земляками. Ребята из «Доброго кино» в своем фильме расскажут соотечественникам о Леониде Ароновиче Шварцмане – создателе Чебурашки, который в военное время делал танки на Челябинском тракторном заводе. Об Александре Павловиче Тимофеевском, чью песню крокодила Гены поют не только в России. И для него Челябинск стал второй родиной.Также ребята познакомились с сыном знаменитой Людмилы Константиновны Татьяничевой и узнали много интересных фактов из ее биографии.Челябинские школьники встретились с режиссером фильма «Солдатик» Викторией Фанасютиной.В рамках поездки дети, обучающиеся в творческого объединения «Доброе кино», познакомились с Региональной общественной организацией «Челябинцы», ее Президентом Александром Валовым и исполнительным директором Марией Гарелиной. Многие встречи с героями фильмов состоялись благодаря им. Теперь у ребят и челябинцев, живущих в Москве, появятся новые проекты, рассказывающие о своих знаменитых земляках. А для растущего поколения необходимо помнить о тех, кем можно гордиться. СправкаШварцман Леонид Аронович – создатель создателю легендарных отечественных мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, про котенка по имени Гав, про 38 попугаев, про дядю Степу - милиционера, про варежку, обезьянок и многих других. В годы Великой Отечественной войны работал на ЧТЗ. Александр Павлович Тимофеевский – поэт, драматург (по его сценариям снято более 30 мультфильмов, автор знаменитой «Песенки Крокодила Гены» – «Пусть бегут неуклюже...»).Его война школьником привела в Челябинск из блокадного Ленинграда. Он всегда с любовью рассказывает городе, в котором остался кусочек его сердца: судьбе было угодно сделать двух молодых людей сводными братьями. Один из них стал известным писателем, поэтом и сценаристом, а другой – Илья Владимирович Талалай – советским архитектором, которому Челябинск обязан красотой жилых и общественных комплексов. Людмила Константиновна Татьяничева – поэтесса, прозаик и общественный деятель, журналист. В Челябинске есть улица, названная в ее честь. Челябинцы могут смело назвать ее землячкой: в годы Великой Отечественной войны она находилась в Челябинске, здесь она много работала как руководитель, возглавляла областное книжное издательство.