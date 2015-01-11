Челябинские школьник сняли фильм «Наш легендарный Танкоград»

Дети, обучающиеся в творческого объединения «Доброе кино» города Челябинска, который возглавляет Ольга Борисовна Малахова, вернулись из Москвы, где 4-7 сентября проходили съемки героев – известных в России людей, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Челябинске. Проект реализуется в рамках празднования 75-й годовщины Победы, сообщает с региональная общественная организация «Челябинцы».Ребята из детской киностудии «Доброе кино» из Челябинска провели в Москве несколько дней, за это время они встретились с легендарными личностями, интервью с которыми вошли в их фильм «Наш легендарный Танкоград». Именно в Москве они снимали героев – известных людей, которые в годы войны были в Челябинске, и их по праву можно называть земляками. Ребята из «Доброго кино» в своем фильме расскажут соотечественникам о Леониде Ароновиче Шварцмане – создателе Чебурашки, который в военное время делал танки на Челябинском тракторном заводе. Об Александре Павловиче Тимофеевском, чью песню крокодила Гены поют не только в России. И для него Челябинск стал второй родиной.Также ребята познакомились с сыном знаменитой Людмилы Константиновны Татьяничевой и узнали много интересных фактов из ее биографии.Челябинские школьники встретились с режиссером фильма «Солдатик» Викторией Фанасютиной.В рамках поездки дети, обучающиеся в творческого объединения «Доброе кино», познакомились с Региональной общественной организацией «Челябинцы», ее Президентом Александром Валовым и исполнительным директором Марией Гарелиной. Многие встречи с героями фильмов состоялись благодаря им. Теперь у ребят и челябинцев, живущих в Москве, появятся новые проекты, рассказывающие о своих знаменитых земляках. А для растущего поколения необходимо помнить о тех, кем можно гордиться. СправкаШварцман Леонид Аронович – создатель создателю легендарных отечественных мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, про котенка по имени Гав, про 38 попугаев, про дядю Степу - милиционера, про варежку, обезьянок и многих других. В годы Великой Отечественной войны работал на ЧТЗ. Александр Павлович Тимофеевский – поэт, драматург (по его сценариям снято более 30 мультфильмов, автор знаменитой «Песенки Крокодила Гены» – «Пусть бегут неуклюже...»).Его война школьником привела в Челябинск из блокадного Ленинграда. Он всегда с любовью рассказывает городе, в котором остался кусочек его сердца: судьбе было угодно сделать двух молодых людей сводными братьями. Один из них стал известным писателем, поэтом и сценаристом, а другой – Илья Владимирович Талалай – советским архитектором, которому Челябинск обязан красотой жилых и общественных комплексов. Людмила Константиновна Татьяничева – поэтесса, прозаик и общественный деятель, журналист. В Челябинске есть улица, названная в ее честь. Челябинцы могут смело назвать ее землячкой: в годы Великой Отечественной войны она находилась в Челябинске, здесь она много работала как руководитель, возглавляла областное книжное издательство.