Инклюзивный клуб «Наше место» приглашает на Дни открытых дверей

Клуб для молодежи с инвалидностью и волонтеров приглашает на серию открытых уроков и репетиций, которые пройдут с 12 по 21 сентября на репетиционных площадках. Ребята с различными ограничениями и их здоровые сверстники смогут познакомятся с основными направлениями работы клуба, поговорить с педагогами и выбрать занятие по душе.«Такую акцию мы проводим впервые, – рассказала креативный директор клуба Елена Гришнякова. – И мы очень ждем притока новых людей, которые мечтают развиваться, реализовывать свой потенциал, хотят получить в этом помощь и поддержку, обрести новые точки для роста. И мы с нетерпением ждем тех, кто готов стать частью уникальной инклюзивной творческой среды, которую мы создаем вот уже семь лет».12 и 14 сентября все желающие, прошедшие регистрацию, смогут посетить открытые уроки по адаптированной йоге, сказкотерапии, свободному танцу и рисованию в офисе клуба. А с 15 сентября уже инклюзивные команды ждут на своих открытых репетициях, тех, кто мечтает начать танцевать.«Участие в открытых уроках наших танцевальных коллективов – это возможность реализовать давнюю мечту – танцевать, возможность обучаться у лучших педагогов не только Челябинска, но и России, выступать на лучших площадках региона, – добавила Елена Гришнякова. – Можно будет побывать на репетициях коллектива LINE, где танцуют ребята на инвалидных колясках и волонтеры. Познакомиться с коллективом SODA, в котором молодежь с нарушением слуха и их здоровые сверстники осваивают современную хореографию. Ребят с ограничением зрения и с ДЦП мы приглашаем на открытые занятия коллективов ТОК и O.G.C.».Расписание открытых уроков и репетиций, а также ссылку на регистрацию можно найти в официальной группе в Контакте , уточнить подробности можно по телефону 8-351- 77-66-196.Клуб «Наше место» впервые открыл свои двери 6 октября 2013 года, проведя первое в истории Челябинска масштабное мероприятие для молодежи с инвалидностью. За эти годы было реализовано десятки крупных и малых мероприятий и проектов, направленных на включение молодых инвалидов в социально-активную жизнь. За плечами клуба проект «Равный равному», в 2016 и в 2017 годах в нем приняло участие полторы тысячи молодых людей. С 2013 года каждый декабрь клуб проводит масштабный благотворительный праздник «Необыкновенные Елки», гостями которых за 6 лет стало более 30 тысяч человек, это «особые» дети и молодежь, а также члены их семей. С 2017 года «Наше место» устраивает постановку и показы инклюзивных спектаклей, реализует проект, направленный на воспитание социальных волонтеров «PRO|Действие». Большой популярностью среди молодежи пользуются курсы жестового языка «Говорим без слов».