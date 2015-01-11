Афиша для тех, кто не желает сидеть в эти выходные дома!

А вот и афиша подоспела! Проведите эти выходные весело и интересно!
Озёрск
Новый график работы подъёмника на BikeParkEgoza!
Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*
с 11:00 до 15:00
@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.
150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.
БЕСПЛАТНАЯ парковка
Комплексный ОБЕД в кафе
Аренда мангальных зон
Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!
С 4-го сентября в Озёрском городском музее работают 2 выставки.
Кукольный театр
12 сентября
10:00 ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
А вы знали, что в нашем календаре есть особенный день - День семейного общения? Советуем почитать. Очень пригодится
16:00 МАСТЕР-КЛАСС
Совместное творчество располагает к семейному общению. Вместе с детьми можно сделать осенние листочки. Это совсем не сложно! Им всегда найдется применение.
13 сентября, воскресенье
13:00 Международный день шоколада. Вспомним Бегемотика Сэми, который очень любил шоколадное печенье!
15:00 РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ
Тетушка Сова расскажет про ноябрь!
Кыштым
Отныне по выходным с 15 часов в Кыштыме будет работать каток.
Слюдорудник
Кубок и Чемпионат России велоспорту-маунтинбайку и открытые Всероссийские соревнования "НА РУДНИКАХ" пройдут в Слюдоруднике с 12 по 23 сентября
Программа гонки "НА РУДНИКАХ:
12 сентября, 14.00 - элиминиатор
13 сентября, 10.00 - 14.00 - олимпийский кросс-кантри
Программа Кубка и Чемпионата России:
12 сентября, 11.00 - Кубок России, элиминатор
15 сентября, 11.00 - Кубок России, кросс-кантри
18 сентября, 11.00 - Чемпионат России, эстафета кросс-кантри
21 сентября, 11.00 - Чемпионат России, кросс-кантри, укороченная
23 сентября, 11.00 - Чемпионат России, гонка в гору
Обращаем внимание, что гонка "НА РУДНИКАХ" и официальные старты Кубка и Чемпионата России - это разные соревнования, которые не пересекаются по своей программе.
Челябинск
Афиша ко Дню города доступна по ссылке: https://74.ru/text/gorod/69463925/
Екатеринбург
IV городской историко-культурный фестиваль «Царский мостЪ»
Фестиваль «ЦАРСКИЙ МОСТЪ» городской историко-культурный фестиваль Екатеринбурга, посвященный району купеческих усадеб у Царского моста (вблизи перекрёстков улиц Чапаева – Декабристов - Розы-Люксембург).
Этот район имел прямое влияние на формирование культурной жизни Екатеринбурга XVIII-XIX веков, а в настоящее время является неповторимым архитектурным ансамблем. Фестиваль призван познакомить гостей с историческими и культурными событиями и персонами Екатеринбурга рубежа XIX-XX веков и на время проведения становится интерактивной творческой площадкой для реализации культурных проектов города.
Программа фестиваля:
12 сентября (суббота)
Открытие фестиваля
10:00 – 18:00 Субботник у Царского моста возле кирпичной ограды усадьбы Нурова, ул. Чапаева, 1
10:00 – 18:00 Конкурс чтецов «Сквозь столетия». Сад Нурова, ул. Чапаева, 1
12:00 – 13:30 Пешеходная экскурсия «Александровский проспект». Начало у Библиотеки им. А. И. Герцена, ул. Чапаева, 5
13 сентября (воскресенье)
10:00 – 18:00 Конкурс чтецов «Сквозь столетия». Сад Нурова, ул. Чапаева, 1
10:00 – 18:00 Субботник у Царского моста возле кирпичной ограды усадьбы Нурова,
ул. Чапаева, 1
18:00 – 19:00 Фольклорный концерт «Песенные традиции уральских казаков» с элементами вечорки. Сад Нурова, ул. Чапаева, 1
Свердловская область
13 сентября (воскресенье) г.Верхняя Пышма, ул. Обогатителей,8
Координаты 56.952237, 60.580275
Дарим экстремальные впечатления:
- яркий парад пилотов, жжем покрышки!
- жирные парные и тройные заезды
- максимум эмоций от дрифт-такси
Материал собрала Александра Лебедева