Афиша для тех, кто не желает сидеть в эти выходные дома!

А вот и афиша подоспела! Проведите эти выходные весело и интересно!

Озёрск

Новый график работы подъёмника на BikeParkEgoza!

Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*

с 11:00 до 15:00

@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.

150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.

БЕСПЛАТНАЯ парковка

Комплексный ОБЕД в кафе

Аренда мангальных зон

Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!

С 4-го сентября в Озёрском городском музее работают 2 выставки.

Кукольный театр

12 сентября

10:00 ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ

А вы знали, что в нашем календаре есть особенный день - День семейного общения? Советуем почитать. Очень пригодится

16:00 МАСТЕР-КЛАСС

Совместное творчество располагает к семейному общению. Вместе с детьми можно сделать осенние листочки. Это совсем не сложно! Им всегда найдется применение.

13 сентября, воскресенье

13:00 Международный день шоколада. Вспомним Бегемотика Сэми, который очень любил шоколадное печенье!

15:00 РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Тетушка Сова расскажет про ноябрь!

Кыштым

Отныне по выходным с 15 часов в Кыштыме будет работать каток.

Слюдорудник

Кубок и Чемпионат России велоспорту-маунтинбайку и открытые Всероссийские соревнования "НА РУДНИКАХ" пройдут в Слюдоруднике с 12 по 23 сентября

Программа гонки "НА РУДНИКАХ:

12 сентября, 14.00 - элиминиатор

13 сентября, 10.00 - 14.00 - олимпийский кросс-кантри

Программа Кубка и Чемпионата России:

12 сентября, 11.00 - Кубок России, элиминатор

15 сентября, 11.00 - Кубок России, кросс-кантри

18 сентября, 11.00 - Чемпионат России, эстафета кросс-кантри

21 сентября, 11.00 - Чемпионат России, кросс-кантри, укороченная

23 сентября, 11.00 - Чемпионат России, гонка в гору

Обращаем внимание, что гонка "НА РУДНИКАХ" и официальные старты Кубка и Чемпионата России - это разные соревнования, которые не пересекаются по своей программе.

Челябинск

Афиша ко Дню города доступна по ссылке: https://74.ru/text/gorod/69463925/

Екатеринбург

IV городской историко-культурный фестиваль «Царский мостЪ»

Фестиваль «ЦАРСКИЙ МОСТЪ» городской историко-культурный фестиваль Екатеринбурга, посвященный району купеческих усадеб у Царского моста (вблизи перекрёстков улиц Чапаева – Декабристов - Розы-Люксембург).

Этот район имел прямое влияние на формирование культурной жизни Екатеринбурга XVIII-XIX веков, а в настоящее время является неповторимым архитектурным ансамблем. Фестиваль призван познакомить гостей с историческими и культурными событиями и персонами Екатеринбурга рубежа XIX-XX веков и на время проведения становится интерактивной творческой площадкой для реализации культурных проектов города.

Программа фестиваля:

12 сентября (суббота)

Открытие фестиваля

10:00 – 18:00 Субботник у Царского моста возле кирпичной ограды усадьбы Нурова, ул. Чапаева, 1

10:00 – 18:00 Конкурс чтецов «Сквозь столетия». Сад Нурова, ул. Чапаева, 1

12:00 – 13:30 Пешеходная экскурсия «Александровский проспект». Начало у Библиотеки им. А. И. Герцена, ул. Чапаева, 5

13 сентября (воскресенье)

10:00 – 18:00 Конкурс чтецов «Сквозь столетия». Сад Нурова, ул. Чапаева, 1

10:00 – 18:00 Субботник у Царского моста возле кирпичной ограды усадьбы Нурова,

ул. Чапаева, 1

18:00 – 19:00 Фольклорный концерт «Песенные традиции уральских казаков» с элементами вечорки. Сад Нурова, ул. Чапаева, 1

Свердловская область

13 сентября (воскресенье) г.Верхняя Пышма, ул. Обогатителей,8

Координаты 56.952237, 60.580275

Дарим экстремальные впечатления:

- яркий парад пилотов, жжем покрышки!

- жирные парные и тройные заезды

- максимум эмоций от дрифт-такси

Материал собрала Александра Лебедева